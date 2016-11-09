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Также: Акции протеста, Полиция, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Роман Рословцев

новость Суд оштрафовал активиста Рословцева на 300 тысяч рублей

09.11.2016
Роман Рословцев в суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Роман Рословцев в суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Судья Тверского районного суда Алеся Орехова оштрафовала активиста Романа Рословцева на 300 тысяч рублей за прогулку в маске Владимира Путина, состоявшуюся 5 октября. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на юриста фонда "Общественный Вердикт" Николая Зборошенко, представляющий интересы Рословцева.

Рословцев признан виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия). Это максимальная сумма штрафа, предусмотренная данной частью статьи.

Рословцев приобрел известность "одиночными прогулками" в центре Москвы в маске Путина и с плакатом ( Видео ВИДЕО). Он пояснял, что намеренно создает ситуацию, при которой на него должны будут завести дело по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах), предусматривающей до пяти лет колонии. Таким образом, заявлял оппозиционер, он на собственном примере продемонстрирует всю нелепость этой статьи. Кроме того, активист отмечал, что, задерживая человека в маске Путина, полицейские реагируют на преступления российского лидера, поступая как положено в правовом государстве.

С февраля по начало июня Рословцев провел 11 прогулок, каждая из которых заканчивалась задержанием. Первоначально активиста штрафовали, а 16 мая он был арестован на 20 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП. Освободившись из спецприемника, Рословцев почти сразу же устроил еще одну прогулку, после которой его вновь арестовали по тому же обвинению - на этот раз уже на 30 суток.

Когда Рословцев отбывал второй арест, двое оперативников ФСБ явились к нему в спецприемник и попытались завербовать. Они убеждали активиста, что его протесты общество не интересуют, так что он лишь напрасно получит срок в колонии. Однако оппозиционер отверг предложение силовиков о сотрудничестве.

21 июля двое оперативников силовых структур - ФСБ или ЦПЭ, не уточнялось - сорвали 12-ю прогулку Рословцева. Они схватили оппозиционера сразу после того, как он получил от курьера из интернет-магазина новую маску Путина, посадили в машину и два часа возили по городу, угрожая некими последствиями, в случае если он не прекратит свои акции. Оперативники заверили активиста, что больше не позволят проводить ему "прогулки Путина", а если он и дальше будет пытаться их устраивать, то "будет по-плохому".

21 августа Рословцев сообщил, что выехал на Украину, чтобы попросить там политического убежища. Однако активист вскоре вернулся в Россию и провел акции в центре Москвы 27 сентября и 5 октября. Оба раза Рословцева задерживали. Суды по этим эпизодам были назначены на 8 и 24 ноября.

13 октября Рословцева очередной раз задержали на на Красной площади с плакатом "Не боюсь 212.1". Полицейские доставили активиста в отдел полиции "Китай-город", где он провел всю ночь. На следующий день судья Орехова назначила Рословцеву наказание в виде 20 суток административного ареста по той же части 8 статьи 20.2 КоАП.

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09.11.2016
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Роман Рословцев

Прогулки с Путиным

Дмитрий Борко, 24.03.2016

Активист Роман Рословцев в четвертый раз подряд за месяц задерживается с составлением протокола по статье 20.2 за прогулки по улицам в маске Путина. Если суды вынесут административные постановления по этим задержаниям, Роман попадет под действие уголовной статьи 212.1. Активист говорит, что хочет продемонстрировать всю нелепость этой карательной статьи УК. ВИДЕО.

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