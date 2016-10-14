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Судья Тверского районного суда Алеся Орехова назначила активисту Роману Рословцеву наказание в виде 20 суток административного ареста по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения). Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Накануне Рословцева очередной раз задержали на на Красной площади с плакатом "Не боюсь 212.1". Полицейские доставили активиста в отдел полиции "Китай-город", где он провел всю ночь.

Рословцев приобрел известность "одиночными прогулками" в центре Москвы в маске Путина и с плакатом ( ВИДЕО). Он пояснял, что намеренно создает ситуацию, при которой на него должны будут завести дело по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах), предусматривающей до пяти лет колонии. Таким образом, заявлял оппозиционер, он на собственном примере продемонстрирует всю нелепость этой статьи. Кроме того, активист отмечал, что, задерживая человека в маске Путина, полицейские реагируют на преступления российского лидера, поступая как положено в правовом государстве.

С февраля по начало июня Рословцев провел 11 прогулок, каждая из которых заканчивалась задержанием. Первоначально активиста штрафовали, а 16 мая он был арестован на 20 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП. Освободившись из спецприемника, Рословцев почти сразу же устроил еще одну прогулку, после которой его вновь арестовали по тому же обвинению - на этот раз уже на 30 суток.

Когда Рословцев отбывал второй арест, двое оперативников ФСБ явились к нему в спецприемник и попытались завербовать. Они убеждали активиста, что его протесты общество не интересуют, так что он лишь напрасно получит срок в колонии. Однако оппозиционер отверг предложение силовиков о сотрудничестве.

21 июля двое оперативников силовых структур - ФСБ или ЦПЭ, не уточнялось - сорвали 12-ю прогулку Рословцева. Они схватили оппозиционера сразу после того, как он получил от курьера из интернет-магазина новую маску Путина, посадили в машину и два часа возили по городу, угрожая некими последствиями, в случае если он не прекратит свои акции. Оперативники заверили активиста, что больше не позволят проводить ему "прогулки Путина", а если он и дальше будет пытаться их устраивать, то "будет по-плохому".

21 августа Рословцев сообщил, что выехал на Украину, чтобы попросить там политического убежища. Однако активист вскоре вернулся в Россию и провел акции в центре Москвы 27 сентября и 5 октября. Оба раза Рословцева задерживали. Суды по этим эпизодам назначены на 8 и 24 ноября.