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Одним из членов генсовета "Единой России" на очередном съезде партии был избран министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Такую информацию сообщает РБК.

Между тем избрание Меня незаконно. На днях, когда стало известно о возможном включении чиновника в генсовет, замгендиректора центра антикоррупционных расследований Transparency International Илья Шуманов, пояснял изданию, что пункт 2 части 3 статьи 12.1 закона "О противодействии коррупции" запрещает государственным чиновникам управлять хозяйствующими субъектами, к каковым отнесены в частности и политические партии. Однако генсовет ЕР в соответствии с ее уставом - постоянно действующий руководящий орган партии, а следовательно, член генсовета по определению является членом органа управления хозяйствующего субъекта.

Главы Минобороны Сергей Шойгу, Минкульта Владимир Мединский и Минсельхоза Александр Ткачев уже некоторое время состоят в другой структуре ЕР - высшем совете. Однако высший совет, в отличие от генсовета, не является постоянно действующим руководящим органом партии. В генсовет министра включают впервые.

Источники РБК, близкие к администрации президента, объясняли необходимость избрания Меня в генсовет тем, что руководимое им министерство "должно быть основным оператором" проектов ЕР "Городская среда" и "Парки малых городов", на реализацию которых из бюджета выделяется соответственно 20 и 50 миллиардов рублей.

Издание также напоминает, что 15 декабря 2016 года Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в антикоррупционное законодательство. Одна из них как раз отменяет запрет чиновникам участвовать в управлении политическими партиями.

Первые лица ЕР остались прежними. Председателем партии на безальтернативной основе был единогласно переизбран премьер-министр Дмитрий Медведев, главой высшего совета остался Борис Грызлов, а секретарем генсовета - Сергей Неверов.

В высший совет был включен ряд новых членов, в частности спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент РЖД Олег Белозеров. Также в высший совет вошли главы регионов, в которых на сентябрьских думских выборах ЕР, согласно данным Центризбиркома, показала результат выше среднего по стране (52,4 процента). В их числе, передает РИА "Новости", руководители Дагестана Рамазан Абдулатипов и Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

Одновременно из высшего совета были выведены губернаторы регионов, где ЕР набрала результат ниже общероссийского.

Из старого состава высшего совета в новый перешли, в частности, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, директор СВР Сергей Нарышкин, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров.