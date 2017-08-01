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Житель Новосибирска в ночь на вторник повредил топором памятник Николаю II и цесаревичу Алексею, установленный на территории местного собора Александра Невского. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Как сообщается, 32-летний вандал приставил к памятнику лестницу, взобрался по ней и несколько раз ударил монумент топором.

Предположительно в результате нападения оказалась повреждена голова цесаревича Алексея. Сейчас эту часть памятника закрыли тканью. Статуя Николая II не пострадала.

Мужчину задержал и доставил в полицию проезжавший мимо наряд вневедомственной охраны. В полиции устанавливают его мотивы и оценивают причиненный им ущерб. Имя вандала не называется.

Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею был открыт в городе 16 июля по инициативе новосибирской епархии РПЦ в ознаменование 99-й годовщины расстрела царской семьи.