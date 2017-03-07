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новость Крымская епархия: Бюст Николая II не мироточит

07.03.2017
Наталья Поклонская у бюста Николая II. Фото: 123ru.net
Наталья Поклонская у бюста Николая II. Фото: 123ru.net
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Комиссия Симферопольской и Крымской епархии УПЦ Московского патриархата, осмотрев по указанию митрополита Лазаря (Швеца) бюст и иконы Николая II в часовне при прокуратуре аннексированного Крыма, не обнаружила на изображениях следов мироточения. О результатах осмотра, проведенного в понедельник, сообщается на сайте епархии.

"Для принятия окончательного суждения по данному вопросу комиссия считает целесообразным окормляющему часовню священнику продолжить наблюдение и в случае появления следов мироточения незамедлительно сообщить правящему архиерею и комиссии", - говорится в публикации.

О мироточении скульптуры Николая II заявила 3 марта депутат Госдумы единороска Наталья Поклонская, в прошлом российский прокурор Крыма. В свою очередь, староста часовни заявил, что мироточат и иконы царя, а также репродукция фотографии, изображающей семью свергнутого императора в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.

В обществе заявление Поклонской вызвало шквал саркастических комментариев.

Между тем 4 марта мэр города Светогорска Ленинградской области Сергей Давыдов заявил, что памятник Ленину в его городе тоже мироточит.

Симферопольская и Крымская епархия остается в составе УПЦ МП, несмотря на аннексию Крыма. Как поясняли "Граням" источники, близкие к Московской патриархии, с канонической точки зрения такое решение противоестественно. Однако на УПЦ МП приходится около половины всех приходов, подчиненных Москве, поэтому, опасаясь их отпадения, патриархия воздерживается от прямого признания аннексии. Патриарх Алексий II также не высказывался открытым текстом в поддержку захвата Крыма.

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07.03.2017
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Илья Мильштейн

На что заточен бюст

Илья Мильштейн, 06.03.2017

Вот и теперь, когда в Симферополе внезапно замироточил бюст царя Николая, невольно берешь и устанавливаешь мистическую связь этого чуда с фильмом "Он вам не Димон". В самом деле, про Навального и латифундии Медведева уже мало кто помнит, и весь Рунет обсуждает бюст, воспетый Натальей Поклонской.

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