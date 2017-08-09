Реклама

На юго-западе Краснодарского края введен график веерных отключений электроснабжения. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Мера принята по рекомендации федерального Минэнерго для того, чтобы обеспечить электричеством аннексированный Крым.

Как поясняется, аномальная жара, установившаяся на Кубани и в Крыму, привела к росту потребления электроэнергии и имеющихся мощностей для удовлетворения потребностей всех жителей двух регионов не хватает.

Точечные отключения будут производиться с 20 до 23 часов в Новороссийске, Анапе, Геленджике, а также в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском и Темрюкском районах.

На какой срок вводится такая мера, чиновники не уточняют.

28 июля Крым и Севастополь более чем на три с половиной часа остались полностью без электричества. Как заявляли в оккупационной администрации полуострова, на Кубани, откуда в Крым поступает электроэнергия, сработала противоаварийная автоматика. В российском Минэнерго инцидент объясняли аномальной жарой.

В последующие дни перебои в электроснабжении Крыма продолжились. В одной Евпатории только за 5-6 августа, как писал на своей ФБ-странице глава российской администрации города Андрей Филонов, произошло 14 аварийных отключений электричества.

Во вторник российское Минэнерго потребовало начать веерные отключения электричества в Крыму и Севастополе. Утром в среду "Крымэнерго" объявило, что вводит соответствующий график.

По данным Weather.com, в среду температура воздуха в Симферополе достигает +33 °C, в Краснодаре - +37 °C.

Ранее электричество в Крым поступало с континентальной Украины. Однако в ноябре 2015 года крымскотатарские и украинские активисты прервали подачу электроэнергии на аннексированный полуостров. После этого Россия в срочном порядке начала подключать регион к собственной энергосистеме. Уже 2 декабря 2015-го, через 10 дней после начала энергоблокады, Владимир Путин лично запустил первую нитку энергомоста в Крым с Кубани. В дальнейшем, однако, города Крыма неоднократно сталкивались с отключениями электричества.

Минэнерго России усиленно занимается постройкой в Крыму собственных генерирующих мощностей.