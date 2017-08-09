О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Regions/m.263196.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Regions/m.263196.html
Также: Регионы, Экономика, Украина, Россия, Война, Европа, Политика, Мир

новость На Кубани отключают электричество для обеспечения электроэнергией Крыма

09.08.2017
Взорванная опора ЛЭП, идущей в Крым. 20.11.2015. Фото с ФБ-страницы Ленура Ислямова
Взорванная опора ЛЭП, идущей в Крым. 20.11.2015. Фото с ФБ-страницы Ленура Ислямова
Реклама

На юго-западе Краснодарского края введен график веерных отключений электроснабжения. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Мера принята по рекомендации федерального Минэнерго для того, чтобы обеспечить электричеством аннексированный Крым.

Как поясняется, аномальная жара, установившаяся на Кубани и в Крыму, привела к росту потребления электроэнергии и имеющихся мощностей для удовлетворения потребностей всех жителей двух регионов не хватает.

Точечные отключения будут производиться с 20 до 23 часов в Новороссийске, Анапе, Геленджике, а также в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском и Темрюкском районах.

На какой срок вводится такая мера, чиновники не уточняют.

28 июля Крым и Севастополь более чем на три с половиной часа остались полностью без электричества. Как заявляли в оккупационной администрации полуострова, на Кубани, откуда в Крым поступает электроэнергия, сработала противоаварийная автоматика. В российском Минэнерго инцидент объясняли аномальной жарой.

В последующие дни перебои в электроснабжении Крыма продолжились. В одной Евпатории только за 5-6 августа, как писал на своей ФБ-странице глава российской администрации города Андрей Филонов, произошло 14 аварийных отключений электричества.

Во вторник российское Минэнерго потребовало начать веерные отключения электричества в Крыму и Севастополе. Утром в среду "Крымэнерго" объявило, что вводит соответствующий график.

По данным Weather.com, в среду температура воздуха в Симферополе достигает +33 °C, в Краснодаре - +37 °C.

Ранее электричество в Крым поступало с континентальной Украины. Однако в ноябре 2015 года крымскотатарские и украинские активисты прервали подачу электроэнергии на аннексированный полуостров. После этого Россия в срочном порядке начала подключать регион к собственной энергосистеме. Уже 2 декабря 2015-го, через 10 дней после начала энергоблокады, Владимир Путин лично запустил первую нитку энергомоста в Крым с Кубани. В дальнейшем, однако, города Крыма неоднократно сталкивались с отключениями электричества.

Минэнерго России усиленно занимается постройкой в Крыму собственных генерирующих мощностей.

Оставить комментарий Обсудить
09.08.2017
новость Новости по теме
28.07.2017 По всему Крыму произошло отключение электричества →
27.08.2016 ФСБ задержала топ-менеджера компании-строителя энергомоста в Крым →
20.05.2016 В Крыму были полностью обесточены четыре крупных города →
02.12.2015 Путин запустил первую нитку энергомоста в Крым →
22.11.2015 В Крыму введен режим ЧС после отключения электричества →
Фото и Видео
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
29814
Play own
"Антиреновация": версия политиков
29245
Play own
Защити пруд от храма
28955
Play own
ЛГБТ в гайд-парке
Реклама
Выбор читателей
статья Путин, Сталин и бомба
статья Атака "Дикой дивизии"
Илья Мильштейн
в блоге Святыня пледа
383
новость КНДР: Обстреляем базы на Гуаме
Баллистические ракеты на параде в КНДР. Кадр CNN
РЕКЛАМА
новость Провальные переговоры Израиля
Башар Асад и Али Хаменеи. Фото: leader.ir
новость Первое дело об отрицании Холокоста
Роман Юшков. Фото с личной ФБ-страницы
новость Минкульт: Кадыров сам все запретит
Владимир Аристархов. Фото: mkrf.ru
статья Путин и Трамп против русофобов
Владимир Абаринов
статья Кинутый Ким
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Жизнь в розовом свете
383
новость Крым довел до Гааги
Нафтогаз Украины. Фото с сайта Newsru.com
новость Кадыров просит запретить "Матильду"
Рамзан Кадыров. Кадр интервью HBO
новость Атака на военных под Парижем
На улице Леваллуа-Перре. Фото: Википедия
новость КНДР: Ядерная бомба для Вашингтона
Ли Юн Хо. Фото: un.org
статья Историческая заслуга Путина
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
в блоге Овощная страсть
383
новость Оккупанты увезли старика: ВИДЕО
Сервер Караметов. Фото с ФБ-страницы Эдема Семедляева
новость Сечина ждут на допрос
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
новость Татарские "хизбы": огромные сроки в силе
Айрат Шакиров. Фото: business-gazeta.ru
статья Великая Финляндия на Енисее
Семен Негрецкулов, Кадр Грани.ТВ