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новость По всему Крыму произошло отключение электричества

28.07.2017
Аэропорт Симферополя. Фото: Википедия
Аэропорт Симферополя. Фото: Википедия
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Аннексированный Крым полностью остался без электричества. Об этом заявил министр топлива и энергетики российского правительства полуострова Вадим Белих, сообщает РИА Новости.

"Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае. Сейчас идет активное восстановление четырех линий. Работаем над тем, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение полуострова", - сказал чиновник. Четыре линии отключились в 13:55 мск.

Как передает "Крыминформ", агентству подтвердили отключение света в Севастополе, Симферополе и Симферопольском районе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи, Бахчисарайском районе и других населенных пунктах.

На улицах крымской столицы отключены светофоры, встали троллейбусы. Закрылись продовольственные магазины. Однако объекты критической инфраструктуры продолжают работу от резервных источников питания. В штатном режиме работает аэропорт Симферополя.

В четверг "Крымэнерго" предупреждало о возможных повреждениях линий электропередач в связи с чрезвычайным предупреждением, объявленным российским МЧС на полуострове в пятницу и субботу. В спасательном ведомстве предсказали сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер.

Замминистра энергетики России Андрей Черезов заверил, что электроэнергию жителям полуострова вернут в течение часа. Между источник в оккупационном правительстве заявил что свет восстановят к 16 часам мск. Однако авария была ликвидирована к 17:30.

По словам Черезова, аварии на энергомосту не было, а электричество пропало из-за отключений на линиях в Красндарском и Ставропольском крае.

По данным Минэнерго, причиной отключения на линиях стала высокая температура воздуха на Кубани, передает ТАСС.

В "Системном операторе ЕС" (компания, управляющая российской энергосистемой. -Ред.) уточнили, что речь идет о двух линиях по 500 киловольт, обслуживающих Краснодарский край и энергомост в Крым. В компании заявили, что отключение линий произошло по причине дефицита мощности на юго-западе Краснодарского края из-за высокого энергопотребления в этом районе.

Последний раз массовое отключение электричества в Крыму произошло в мае 2016 года. Тогда без света остались четыре крупных города - Симферополь, Севастополь, Феодосия и Ялта.

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28.07.2017
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