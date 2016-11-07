Реклама

В Барнауле полиция по итогам доследственной проверки возбудила дело о нападении на журналиста Григория Пасько, бывшего директора Фонда поддержки расследовательской журналистки. Об этом сообщает Интерфакс. Дело открыто по статье 116 УК (побои).

Сам журналист в комментарии "Дождю" выразил несогласие с квалификацией дела. Оно, подчеркнул Пасько, должно расследоваться по статье 144 УК (воспрепятствование законной деятельности журналистов). "Здесь явно был политический заказ на причинение физического вреда людям, находящимся при исполнении, в данном случае - лекторам и журналистам", - пояснил пострадавший.

Как передает ОВД-Инфо, нападение Пасько связывает с заявлением Андрея Маевича, лидера профсоюза "Сибирская солидарность" им. Столыпина". За день до нападения Маевич, повстречав журналиста в Барнауле, поместил в своем блоге желчный пост, в котором называл его "иностранным агентом", "шпионом" и "предателем".

Пострадавший также заметил "Дождю", что полицейские после нападения продемонстрировали ему видеозапись с лицами, которых назвали подозреваемыми. Однако тех, кто нападал на Пасько, на этой съемке нет. "Из чего я делаю вывод, что реальные лица не найдены", - заключил журналист.

Нападение на Пасько, прибывшего в Барнаул для участия в семинаре по расследовательской журналистике, произошло 27 сентября. Двое преступников набросившиеся на журналиста, кричали: "Убирайся из нашего города!"

В декабре 2001 года Тихоокеанский флотский военный суд приговорил военного журналиста, капитана 2-го ранга Пасько к четырем годам строгого режима по обвинении в шпионаже в пользу Японии. В январе 2003-го осужденный вышел из колонии по УДО. Он обжаловал приговор в ЕСПЧ, однако проиграл разбирательство. Страсбургский суд заявил, что Пасько был осужден как военный, а не как журналист и наказание "не было непропорциональным".

Фонд поддержки расследовательской журналистики в апреле 2015 года был включен Минюстом в список "иностранных агентов". 17 августа нынешнего года судья Пресненского райсуда Москвы Валентин Ершов ликвидировал организацию.