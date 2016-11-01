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новость Погонный мэтр

Столичную ОНК возглавил топ-менеджер "Правды.Ру" Горшенин
01.11.2016
Вадим Горшенин. Фото с личной ВК-страницы
Вадим Горшенин. Фото с личной ВК-страницы
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Председателем четвертого состава московской ОНК избран глава совета директоров холдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин. Об этом сообщает "Открытая Россия".

Как уточняет "Медиазона", Горшенин состоит в президиуме "Офицеров России". Лидер этой организации Антон Цветков был председателем предыдущего созыва московской ОНК. В нынешнем году он выдвинулся и был избран в новый состав подмосковной комиссии.

Среди активов холдинга Горшенина - политические сайты "Правда.Ру" и "Политонлайн", известные своей агрессивной прокремлевской позицией. Сам медиаменеджер в мае нынешнего года был включен в санкционный список Украины.

Первым зампредом столичной ОНК стала журналистка "Московского комсомольца" Ева Меркачева. Между тем 22 октября, после того как в комиссию не прошел целый ряд независимых кандидатов, Меркачева не исключала, что "публично выйдет из ОНК".

21 октября новые составы ОНК были сформированы в 42 регионах. Повсеместно власти выдавили из комиссий максимум независимых наблюдателей.

Так, в Москве в новый состав ОНК не попали функционерка Партии 5 декабря Анна Каретникова, председатель Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин, журналистка "Новой газеты" Елена Масюк. Также в состав комиссии не прошли активист ПАРНАС Михаил Кригер (член первого состава ОНК, действовавшего до 2010 года), левый активист Эдуард Рудык, функционер "Яблока" Николай Кавказский.

Вместе с тем наблюдателем стал бывший начальник столичного СИЗО-2 "Бутырка" Дмитрий Комнов, фигурант списка Магнитского. Также в состав ОНК вошли еще один член президиума "Офицеров России", Антон Фролкин, а также известный решальщик Павел Пятницкий.

Из независимых кандидатов членами московской ОНК впервые стали юристы московского отделения Комитета по предотвращению пыток Анастасия Гарина и Дмитрий Пискунов.

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01.11.2016

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