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Также: Россия, Регионы, Политика | Персоны: Георгий Полтавченко

новость Полтавченко пообещал увольнять чиновников за обсуждение слухов о его отставке

27.09.2016
Георгий Полтавченко. Фото: st-petersburg.er.ru
Георгий Полтавченко. Фото: st-petersburg.er.ru
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Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пообещал увольнять чиновников за обсуждение слухов о его отставке, передает Интерфакс. По его словам, он не обсуждал с руководством страны возможность своей отставки и не собирается досрочно покидать занимаемый пост.

"Я конкретно имею в виду ту информацию, которую муссируют последний месяц, - о моем возможном уходе. И некоторые (чиновники. - Ред.) вместо того, чтобы заниматься делом, муссируют информацию, уйдет он (Полтавченко. - Ред.) или не уйдет. Хочу предупредить этих людей, что я их просто буду выгонять с работы", - подчеркнул Полтавченко.

"Я никуда не собираюсь, мне ничего не предлагали, это 100 процентов. Ну и народ мне, слава богу, доверяет. Прекратите все разговоры и работайте. Кто не работает, того буду наказывать", - добавил губернатор.

По его словам, слухи об отставке распространяет "племя бездельников", которое есть в Смольном, как и в любом другом коллективе.

"Прошу все разговоры о моем возможном уходе прекратить. Всех прошу не ориентироваться на общественные отделы кадров, тем более досужих щелкоперов, которые ссылаются на непонятные информированные источники", - сказал чиновник.

В конце августа РБК, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Полтавченко покинет свой пост после выборов в Госдуму. Среди причин, по которым в Кремле хотят снять Полтавченко, источники назвали ситуацию со строительством нового стадиона "Зенита". Объект завершат уже при новом губернаторе, заявил изданию один из источников. Кроме того, Полтавченко довольны не все влиятельные в городе группы элит.

Полтавченко много лет служил в ленинградском КГБ, затем возглавлял управление Федеральной службы налоговой полиции по Петербургу. С приходом к власти Владимира Путина он стал полпредом президента в Центральном федеральном округе, а в 2011 году был назначен губернатором Петербурга. В 2014 году Полтавченко победил на выборах главы города.

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27.09.2016

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