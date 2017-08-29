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Министерство юстиции вынесло предупреждение Фонду междисциплинарных инициатив в области естественных и гуманитарных наук (ФМИ), созданному Катериной Тихоновой, младшей дочерью Владимира Путина. Об этом сообщает "Собеседник" со ссылкой на официальный ответ ведомства.

Издание направило запрос в Минюст о том, почему ФМИ не сдает положенные по закону отчеты. Запрос передали в главное управление ведомства по Москве. В ответе говорится, что со стороны фонда действительно выявлены нарушения, которые ФМИ велели устранить до 18 сентября. В ином случае фонд ликвидируют через суд или оштрафуют на 2 тысячи рублей.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, фонд занимается издательской деятельностью, арендой зданий, предоставлением финансовых услуг, продажей земельных участков и научными исследованиями. Однако о работе фонда ничего не известно.

В мае стало известно, что другой фонд Тихоновой, "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР; работает под брэндом "Иннопрактика"), за 2016 год потратил 646,64 миллиона рублей. Как следует из опубликованного годового отчета фонда, на целевые мероприятия было потрачено чуть больше половины этой суммы - 332,135 миллиона рублей, - а расходы на содержание аппарата управления составили 84,935 миллиона.

По сравнению с 2015 годом бюджет фонда вырос более чем в полтора раза. Общие расходы НИР за позапрошлый год составили 411,5 миллиона рублей. В 2014-м это значение было еще в полтора раза меньше - 281,6 миллиона.

В октябре прошлого года Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что за 2015-2016 годы НИР получил как минимум 877 миллионов рублей. Между тем Би-Би-Си со ссылкой на СПАРК передает, что за 2016-й фонд Тихоновой заключил контрактов на сумму лишь 241 миллион рублей, в нынешнем же году подписал два договора общей стоимостью 142,6 миллиона.

Основными заказчиками фонда, отмечает радиостанция, выступают его попечители - "Роснефть", "Транснефть" и "Росатом".