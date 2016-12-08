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Владимир Путин раскритиковал решения, принимаемые российскими судами. Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление он сделал на заседании президентского Совета по правам человека.

"То, что несуразиц, мягко говоря, в целом достаточно, - это точно", - передает агентство слова главы государства. Он процитировал некий судебный документ, в котором говорится, что гражданин "совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру".

"От таких вещей, когда я смотрю, у меня волосы оставшиеся дыбом встают, - заявил Путин. - Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли?"

"Я уж не знаю насчет предвзятости, - добавил глава государства, - но насчет квалификации вопросы возникают".

Путин заверил, что попросит генпрокурора Юрия Чайку и председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева разобраться в ситуации.

Как передает Интерфакс, на этом же Путин предостерег от перегибов при возбуждении уголовных дел об экстремизме. "Социальные сети все чаще и чаще используются для экстремистской деятельности, и у государства возникает естественное законное желание этому противостоять", - заявил он. В то же время глава государства заметил, что под это понятие "нельзя подводить все что ни попадя".

По информации РИА "Новости", таким образом Путин отреагировал на выступление председателя НКО "Национальный антикоррупционный комитет" Кирилла Кабанова, который предложил выработать четкие критерии понятия "экстремизм", а также отнести дела по "экстремистским" статьям УК к подсудности судов регионов, чтобы повысить уровень привлекаемых экспертов.

Однако, насколько позволяют судить публикации информагентств, по существу предложений Кабанова Путин так и не высказался.

Глава государства также пообещал "посмотреть" дело некоего студента-медика из Ставрополя, который выезжал в Турцию, а по возвращении в Россию получил шестилетний срок.

Вопрос на заседании поднял журналист Леонид Никитинский. Фамилия осужденного в публикации РИА "Новости" не приводится. Можно предположить, что речь идет о студенте Ставропольской медакадемии Султане Яхьяеве, осужденном год назад по обвинению в вербовке в ИГ. Он, однако, получил не шесть, а семь лет общего режима.

В то же время Путин заметил Никитинскому: "Мы с вами не знаем этого конкретного случая, деталей его не знаем. Я вам обещаю, что я посмотрю. Но жизнь сложна и многообразна... И она не всегда такая благообразная, как нам бы хотелось об этом думать".