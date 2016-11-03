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Комитет Госдумы по делам национальностей приступил к разработке концепции законопроекта о российской нации. Как передает Интерфакс, об этом заявил председатель комитета Ильдар Гильмутдинов.

"Президент перед нами поставил серьезную задачу по формированию закона о российской нации. Пока говорить о каком-то содержании закона, наверное, нет необходимости. Мы сейчас как раз на стадии консультаций с экспертными группами, с коллегами, которые в этой теме, чтобы понять, сделать некое техзадание, которое бы определило, что мы хотим, что это будет", - сказал он Гильмутдинов.

По словам депутата, предстоит определить, будет ли это рамочный закон или это будет "серьезный, содержательный закон, который говорит, что мы разные, у нас разные культуры, разные традиции, но мы едины, мы в одной стране, мы единая политическая российская нация".

О том, что Владимир Путин одобрил идею подготовки закона о "российской нации", высказанную на заседании президентского Совета по межнациональным отношениям, стало известно 31 октября. С инициативой выступил завкафедрой национальных и федеративных отношений РАНХиГС Вячеслав Михайлов.

"Прямо над этим нужно подумать и в практическом плане начать работать", - заметил Путин. В основу закона, добавил он, может лечь действующая стратегия государственной национальной политики России.

Кроме того, заметил российский лидер, есть необходимость образовать специальное федеральное ведомство для решения вопросов межнациональных отношений. Сейчас, пояснил Путин, одних федеральных ведомств, занимающихся реализацией государственной национальной политики, больше десятка. "Плюс структуры в регионах и муниципалитетах", - добавил он. Однако, посетовал глава государства, "взаимодействие между ними подчас крайне низкое, неэффективное".

В начале февраля Путин заявил, что российской национальной идеей является патриотизм. "У нас нет никакой и не может быть другой объединяющей идеи, - заявил глава государства. - Она не идеологизирована (так. - Ред.), не связана с деятельностью какой-то партии. Это связано с общим объединяющим началом".

В то же время, добавил Путин, чтобы внедрить эту национальную идею, "нужно сознание и постоянно об этом нужно говорить, на всех уровнях, постоянно".