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Также: Президент, Спецслужбы, Госдума, Россия, Парламент, Политика | Персоны: Владимир Путин, Сергей Нарышкин

новость Путин назвал назначение Нарышкина главой СВР "возвращением домой"

05.10.2016
Сергей Нарышкин. Фото: er.ru
Сергей Нарышкин. Фото: er.ru
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Президент Владимир Путин посетил в Москве штаб-квартиру Службы внешней разведки и представил ее коллективу нового руководителя Сергея Нарышкина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Бывший спикер Госдумы с сегодняшнего дня приступил к работе в качестве директора спецслужбы.

"Уважаемые коллеги, сегодня официально представляю вам нового директора Службы - Сергея Евгеньевича Нарышкина, - сказал Путин. - Вы все знаете, что он хорошо проявил себя и в разведке, когда там работал, и в политике. В этом смысле Сергей Евгеньевич возвращается домой".

Президент отметил, что Нарышкин много лет работал в правительстве, возглавлял администрацию Кремля, а в последние годы - Госдуму. По словам Путина, .Нарышкин "всегда отличался высоким профессионализмом, ответственностью и серьезным подходом к любому порученному делу".

"Я очень рассчитываю, что Сергей Евгеньевич использует весь свой опыт, широкий кругозор для того, чтобы работать эффективно и выводить работу Службы на еще более высокий уровень", - отметил Путин.

Президент подписал указ о награждении прежнего директора СВР Михаила Фрадкова орденом Святого Георгия IV степени. "Хотел бы поблагодарить Михаила Ефимовича за многолетнюю плодотворную работу", - скащзал Путин. По словам президента, под руководством Фрадкова СВР сделала "ряд серьезных шагов вперед", были созданы новые подразделения, а также "существенно возрос авторитет ведомства у наших партнеров и союзников".

В среду вступил в силу указ Путина о назначении Нарышкина директором СВР, подписанный 22 сентября. В тот день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретился с Нарышкиным и действующим директором СВР Фрадковым. "На встрече с Нарышкиным и Фрадковым Путин предложил Нарышкину возглавить СВР, - сказал Песков. - Путин выразил надежду на то, что избиратели, которые отдали свои голоса на недавних парламентских выборах за Нарышкина, отнесутся с пониманием к тому, что ему придется сдать свой мандат, отметив, что этот мандат означает также и согласие с направлением его на столь важный участок работы".

Бывший почти девять лет директором СВР Фрадков в ближайшее время возглавит совет директоров РЖД, сообщил Песков. "Путин обсудил дальнейшую деятельность с Фрадковым, и в ближайшее время он будет выдвинут в председатели совета директоров РЖД", - сказал пресс-секретарь. В настоящее время эту должность занимает вице-премьер Аркадий Дворкович.

Нарышкин, по неофициальным сыедениям, в период с 1978 по 1982 проходил подготовку в 101-й школе Первого главного управления КГБ. Там он познакомился с Путиным. До начала 1990-х годов Нарышкин был сотрудником аппарата экономического советника посольства СССР в Бельгии.

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Победитель получает СВР

Илья Мильштейн, 23.09.2016

Голоса избирателей, отданные Нарышкину, можно сказать, украдены. И Путин устами Пескова выражает надежду, что расстроенные граждане "отнесутся с пониманием" к внезапному кадровому катапультированию Нарышкина в кресло директора СВР. Покорствуя судьбе, они смирятся с этой невосполнимой утратой.
Виталий Портников

На безымянной пустоте

Виталий Портников, 23.09.2016

Скажите, вам действительно, не все равно, кто тогда был премьер-министром - Фрадков или Зубков, и найдете ли вы десять отличий? Вы смогли бы что-то путное рассказать о Медведеве, если бы он не засыпал на совещаниях и не глумился над крымскими старушками? А Путин - ведь он тоже по сути Михаил Ефимович, только с ядерным чемоданчиком.

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