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новость Публицист Зубков арестован в Москве по делу об экстремизме

03.09.2017
Николай Зубков. Источник: rulit.me
Николай Зубков. Источник: rulit.me
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Мещанский райсуд Москвы арестовал публициста Николая Зубкова до 30 сентября по делу об экстремизме. О решении, вынесенном в пятницу, тогда же сообщил ТАСС.

По информации РИА "Новости", 59-летнему Зубкову вменены два эпизода, квалифицированных по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через СМИ или интернет), которая предусматривает до пяти лет колонии. Дело было открыто еще 18 августа 2016-го; с 18 апреля нынешнего года публицист находился под подпиской о невыезде.

Ужесточить меру пресечения следователь ФСБ требовал, ссылаясь на то, что Зубков якобы нарушил подписку и был объявлен в розыск. По словам силовика, публицист намеревался выехать в США, где уже попросил политического убежища. При обыске в квартире Зубкова, утверждал следователь, не были обнаружены ни внутренний, ни заграничный паспорта обвиняемого, а свой мобильник публицист при задержании сломал.

Сам Зубков, по информации ТАСС, настаивал, что скрываться не намеревался, а задержали его в одном квартале от его дома. Между тем РИА "Новости" передавало, что публицист подтвердил намерение выехать в США для создания некоего российско-американского фонда.

Адвокат просил ограничиться домашним арестом публициста. Тем не менее судья заняла сторону следователя.

Зубков окончил Куйбышевский плановый институт, работал на "АвтоВАЗе" в Тольятти, в том числе заведующим сектором профкома. В дальнейшем основал Объединенную промышленную компанию Зубкова. Был вице-президентом Фонда содействия ФСБ и МВД "Альфа". Председатель оргкомитета социалистической партии "Народ". Выдвигался кандидатом от этой партии на президентские выборы 2008 и 2012 годов (формально шел как самовыдвиженец), но оба раза не был зарегистрирован.

В 2014 году московское издательство "Алгоритм" выпустило книгу Зубкова "Путин на мировой арене". Как передает "Медиазона", первая глава книги называется "Масонская ложа Кремля".

Какие именно публикации послужили поводом к возбуждению дела, неизвестно. "Медиазона" в числе работ Зубкова называет статью "Золотой сет Кремля закончился" и обращение 2011 года к тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву, начинающееся словами "Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Ваша работа ведет к распаду страны...".

Впервые о возбуждении дела против Зубкова еще 11 июля написал Life. Утверждалось, что при обыске у публициста нашли коробку боевых патронов и кроме экстремизма ему вменена статья 222 УК (незаконный оборот боеприпасов). Однако в сообщениях об аресте Зубкова это обвинение не фигурирует.

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03.09.2017
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