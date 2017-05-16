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новость Против публициста-неоязычника Истархова возбуждено дело об экстремизме

16.05.2017
Владимир Истархов на Русском марше, 2014. Фото с личной ФБ-страницы (Vladimir Ivanov)
Владимир Истархов на Русском марше, 2014. Фото с личной ФБ-страницы (Vladimir Ivanov)
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Против публициста-неоязычника Владимира Истархова (настоящая фамилия Иванов) возбуждено дело об экстремизме. Об этом сообщает НТВ.

Утром во вторник дома у Истархова в коттеджном поселке под Москвой прошел обыск. Как следует из сюжета телеканала, публицисту вменяют статью 282 УК (возбуждение национальной ненависти либо вражды). Пока он имеет в деле статус подозреваемого.

Какой именно текст послужил поводом для преследования публициста, не уточняется.

По дому 68-летний Истархов передвигался с тростью-ходунком. Как говорится в сюжете НТВ, он сообщил, что тяжело болен.

Обыск прошел также у живущего в Мытищах видеоблогера-оппозиционера Виктора Хуторского. "Искали флэшку Истархова", - сообщил он на своей ФБ-странице. Как позже написал активист "Новой оппозиции" Марк Гальперин, блогера доставили на допрос в Черемушкинский межрайотдел столичного главка СКР.

После 20 часов активистка Ирина Яценко передала, что Хуторского отпустили после допроса в качестве свидетеля по делу Истархова.

Самый известный из текстов Истархова - книга "Удар русских богов" (1999). Различные суды в разные годы трижды объявляли ее экстремистским материалом; еще дважды, как можно заключить из формулировок в реестре на сайте Минюста, экстремистскими были признаны отдельные фрагменты книги. В этот же реестр включен и ряд других текстов публициста.

Истархов - крайний юдофоб. Сообщалось, что "Удар русских богов" был настольной книгой Александра Копцева, получившего 16 лет строгого режима за нападение с ножом на верующих в московской синагоге.

По сообщению НТВ, Истархов является также исламофобом.

Публицист участвовал в митингах ДПНИ, позже - в Русских маршах. Как и многие русские нацисты, он противник агрессии Кремля против Украины.

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16.05.2017
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