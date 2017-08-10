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Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Политзеки, Право, Россия, Общество, Политика

статья Не на того напал

10.08.2017

Данила Бузанов работал на ВДНХ оператором аттракционов. По соседству шла торговля символикой ДНР-ЛНР, якобы в помощь детям Донбасса. По какой-то бытовой причине Данила подрался с продавцом "донбасской" палатки. В Москве за день происходят сотни таких конфликтов. Но "эшники" решили не упускать случая заработать "палку" на обезвреживании опасного экстремиста. Через два дня после драки продавца символики забрали в ЦПЭ и "убедили" написать заявление, что на него напал страшный бандеровец из ненависти ко всем русским людям. В итоге Данила отправился на полтора года в колонию за возбуждение вражды к "русским/россиянам, поддерживающим ДНР и ЛНР". История Данилы во второй серии нашего проекта "Экстремисты".

Первый экстремист Балакова
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10.08.2017
статья Статьи по теме
Семен Негрецкулов, Кадр Грани.ТВ

Перепост на линии Маннергейма

28.07.2017

Во время визита Владимира Путина в Хельсинки финская сторона вряд ли поднимала вопрос о судьбе Семена Негрецкулова - первое в России дело о пропаганде "Великой Финляндии" еще только раскручивается ФСБ. За перепосты, в том числе за картинку с Маннергеймом, блогеру вменяют 282-ю статью. Первый выпуск видеосериала "Экстремисты".

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