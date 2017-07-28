Сегодня, когда у нас создана президентская комиссия по борьбе с фальсификациями истории в ущерб интересам России, многие, наверное, поостерегутся прямо говорить, что в войне с Финляндией Советский Союз был агрессором, - а то как бы не отправили на правеж в эту самую комиссию. И 70-летний юбилей незнаменитой войны проходит как-то незаметно.