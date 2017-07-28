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статья Перепост на линии Маннергейма

28.07.2017

Во время визита Владимира Путина в Хельсинки финская сторона вряд ли поднимала вопрос о судьбе Семена Негрецкулова - первое в России дело о пропаганде "Великой Финляндии" еще только раскручивается красноярским управлением ФСБ. За перепосты в соцсетях, в том числе за картинку с Густавом Маннергеймом, блогеру вменяют 282-ю статью.

Семен Негрецкулов - в первом выпуске видеосериала "Экстремисты".

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28.07.2017
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Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Народ против

Виталий Портников, 14.10.2016

Власть как раз освятила открытие мемориальной доски Маннергейму - по своим соображениям, разумеется, но освятила. Власть не просто разрешила ее установить, она ее и защищала, на открытие приезжали Иванов с Мединским - и ничего. Общество выступало резко против этой доски - и победило.
Борис Соколов. Фото с сайта www.robertamsterdam.com

Незнаменитый юбилей

Борис Соколов, 30.11.2009

Сегодня, когда у нас создана президентская комиссия по борьбе с фальсификациями истории в ущерб интересам России, многие, наверное, поостерегутся прямо говорить, что в войне с Финляндией Советский Союз был агрессором, - а то как бы не отправили на правеж в эту самую комиссию. И 70-летний юбилей незнаменитой войны проходит как-то незаметно.

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