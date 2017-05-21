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Администрация ИК-22 строгого режима в поселке Леплей Зубово-Полянского района Мордовии отправила анархиста Илью Романова, отбывающего девятилетний срок по делу о терроризме, на четыре месяца в ПКТ (помещение камерного типа - внутреннюю тюрьму колонии). Об этом в субботу сообщила на своей ФБ-странице сотрудница Комитета за гражданские права Лариса Романова, бывшая жена политзека.

Под каким предлогом на Романова наложили взыскание, неизвестно. Последний раз, написала Лариса Романова, политзек выходил на связь из мордовского ЛПУ-21 (фсиновской больницы) в поселке Барашево Теньгушевского района, куда его отправили на лечение. "На май текущего года он был записан на платное протезирование зубов в больнице (том же ЛПУ), лечение было оплачено, - говорится в публикации. - Вероятно, Романова перевезли из больницы в майские праздники, затем в результате какой-либо провокации вертухаев или активистов (как это нередко делается при приеме этапа) его определили в ШИЗО и оттуда сразу на ПКТ".

Вскоре после того, как политзека в апреле прошлого года доставили в колонию, фсиновцы угрожали ему переводом в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания) и ЕПКТ (единое помещение камерного типа; туда, в отличие от ПКТ, помещают на срок не до полугода, а до года). Кроме того, почти сразу же по прибытии против Романова устроили ряд провокаций; в результате одной из них он уже в мае 2016-го был отправлен на 14 суток в ШИЗО. Это взыскание до сих пор обжалуется; сейчас в президиум Верховного суда Мордовии направлена кассационная жалоба на помещение осужденного в изолятор.

В нынешней публикации Лариса Романова написала, что фсиновцы в ИК-22 с самого начала угрожали политзеку отправкой в ПКТ на весь срок. Фактически это означало бы серию взысканий, каждое продолжительностью не более полугода, между которыми заключенный краткое время находился бы в общем отряде или ОСУОН, пока против него не сфабриковали бы новое обвинение в нарушении режима.

В публикации также сообщается со ссылкой на самого политзека, что в ИК-22 практикуются избиения осужденных.

Нынешняя ОНК региона, добавила Лариса Романова, "на 100 процентов подментованная", поэтому детальную информацию о ситуации, в которой находится заключенный, можно будет получить лишь после визита в колонию независимого адвоката. На одно посещение и подачу первоначальных жалоб, говорится в публикации, средства у группы поддержки имеются, однако для дальнейшего контроля ситуации потребуются новые поездки адвоката. Для сбора средств в посте указаны реквизиты московского отделения "Анархического черного креста".

Нижегородец Романов был арестован осенью 2013 года после неудачного эксперимента с пиротехникой, в результате которого лишился кисти левой руки. Наряду с покушением на теракт Романову вменили приготовление к оправданию терроризма. Сам политзек признал вину лишь в незаконном хранении взрывчатки и незаконном обороте боеприпасов.

В начале августа 2016 года мать и отчима Ларисы Романовой задержали на почте в Москве, когда они отправляли политзеку в колонию денежный перевод - 1500 рублей. Полицию вызвали сами работники почты, выяснив, что Романов включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. В ОП "Чертаново Центральное" задержанных вынудили сообщить фамилии, имена и отчества всех своих родственников, угрожая, что в случае отказа ими займется ЦПЭ.

Позже в том же месяце Нижегородский облсуд по жалобе Романова признал незаконным решение о постановке политзека на профилактический учет как экстремиста, принятое в 2015 году администрацией СИЗО-1 в областном центре. В ноябре 2016-го стало известно, что руководство ИК-22 сняло заключенного с профучета. Однако, было ли это сделано во исполнение решения суда, точно не известно.