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Администрация ИК-22 строгого режима в поселке Леплей Зубово-Полянского района Мордовии сняла анархиста Илью Романова, отбывающего там девятилетний срок по делу о терроризме, с профилактического учета, на который он был ранее поставлен как экстремист. Об этом в субботу сообщил на сайте "Праворуб" координатор правозащитного центра "Русский вердикт" Алексей Барановский со ссылкой на Евгения Губина, адвоката политзека.

"Что ж, случаются маленькие юридические победы в борьбе граждан за свои права и сегодня", - прокомментировал новость правозащитник.

В ответе фсиновцев на запрос Губина, однако, не поясняется, был ли Романов снят с профучета во исполнение решения суда или по какой-либо иной причине.

На учет Романова поставили в декабре 2015 года, когда он еще находился в СИЗО-1 в Нижнем Новгороде. Единственным поводом к этому стал вступивший в силу приговор политзеку по "террористическим" статьям УК.

Активист обжаловал решение, однако Советский райсуд Нижнего Новгорода 16 мая 2016-го, уже после доставки политзека в колонию, объявил действия фсиновцев законными. При этом в решении суда заявлялось, будто постановка на профучет не сопряжена с дополнительными ограничениями для заключенного. "Хотя мы знаем, что это не так", - заметил Барановский.

В частности, пункт 25 принятой в 2013 году инструкции Минюста по профилактике правонарушений среди арестантов и осужденных позволяет фсиновцам изолировать заключенного, который стоит на профучете как экстремист, "от связей и условий, оказывающих на него негативное влияние". "То есть, - пояснил правозащитник, - фактически ужесточать ему режим содержания и без судебного решения, и без какого-либо нарушения заключенным режима исправительного учреждения".

При этом, подчеркнул Барановский, решение ссылается на несуществующий закон - "О противодействии экстремистской идеологии" (правильно - "О противодействии экстремистской деятельности"). "Это можно было бы списать на опечатку, если бы не тот факт, что в своем исковом заявлении Илья Романов особо подчеркивает, что понятия "экстремистская идеология" - за которую его поставили на "профилактический учет" - в правовом поле Российской Федерации не существует, а потому и ставить на учет за то, чего юридически не существует, нельзя!" - продолжил Барановский. Однако суд, отказавшись рассмотреть этот довод политзека по существу, сослался на закон, которого нет.

После этого Романов подал апелляцию в Нижегородский облсуд. 31 августа дело было решено в его пользу - постановку на профучет признали незаконной. Однако, заметил Барановский, такое решение приняли исключительно по формальному основанию. "На "профучет", - пояснил правозащитник, - он был поставлен как лицо, "склонное к", а ставить надо согласно минюстовской инструкции не "склонных к", а именно что "исповедующих и распространяющих экстремистскую идеологию". Неправильно, в общем, поставили".

Таким образом, "самое любопытное в этом споре еще впереди", заключал Барановский в сентябре, комментируя решение облсуда. "После снятия "неправильного" учета, - пояснял правозащитник, - на него (Романова. - Ред.) могут наложить учет "правильный".

В то же время лидер "Русского вердикта" замечал, что в жалобах Романова фактически оспариваются как неконституционные положения инструкции Минюста. Поэтому в случае постановки Романова на "правильный" профучет у политзека есть основания обращаться в Конституционный суд, указывал Барановский.

Нижегородец Романов был арестован осенью 2013 года после неудачного эксперимента с пиротехникой, в результате которого он лишился кисти левой руки. Наряду с покушением на теракт Романову вменили приготовление к оправданию терроризма. Сам политзек признал вину лишь в незаконном хранении взрывчатки и незаконном обороте боеприпасов.

С апреля месяца, когда активист прибыл в ИК-22, фсиновцы устроили против него ряд провокаций; в результате одной из них он в начале мая был отправлен на 14 суток в ШИЗО. Также Романову угрожали переводом в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания) и ЕПКТ (единое помещение камерного типа - внутреннюю тюрьму колонии).

В начале августа мать и отчима левой активистки Ларисы Романовой, бывшей жены политзека, задержали на почте в Москве, когда они отправляли ему в колонию денежный перевод - 1500 рублей. Полицию вызвали сами работники почты, выяснив, что Романов включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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