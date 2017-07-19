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39-летний Расул Кудаев, осужденный к пожизненному сроку по делу о нападении в 2005 году вооруженного подполья на Нальчик, сообщил о пытках, которым подвергается в ИК-6 особого режима "Черный дельфин" в Соль-Илецке, Оренбургская область. Обращение Кудаева к председателю президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову, датированное 6 июля, опубликовал в среду "Кавполит".

"Давление спецслужб и периодические пытки не прекратились, а продолжаются, - говорится в документе. - Теперь у меня не так чтобы очень много времени на борьбу. Мое здоровье тает. Тюрьма окончательно лишила меня сил".

Политзек просит направить к нему членов или чиновников аппарата СПЧ, обещая рассказать при встрече об условиях содержания в "Черном дельфине" и о том, "как в России "становятся виновными" и умирают в тюрьмах, так и не дождавшись справедливости и закона".

За последние годы опубликована уже масса сообщений о жестоких пытках в "Черном дельфине".

Кудаев - уроженец поселка Заречный Прохладненского района Кабардино-Балкарии. Соблюдающий мусульманин; за это подвергался преследованиям. В 2001 году через территорию Афганистана Кудаев направился в Пакистан - по его словам, для получения исламского образования. В Афганистане он попал в плен к талибам. При попытке бежать пленный был ранен в бедро; пуля до сих пор не извлечена.

После вторжения США в Афганистан, начавшегося осенью 2001-го, американцы перевезли Кудаева в свой лагерь, а оттуда - в тюрьму Гуантанамо. В заключении у него развились хронические болезни желудка и печени. За два с лишним года американцы так и не предъявили заключенному обвинений.

В 2004 году США по запросу российской Генпрокуратуры выдали Кудаева вместе с еще шестерыми россиянами, содержавшимися в Гуантанамо, на родину. Там они были помещены в СИЗО в Пятигорске. Однако уже в июне 2004-го все семеро были освобождены, а возбужденные против них дела о незаконном пересечении границы, организации преступного сообщества и наемничестве закрыли.

Кудаев поселился в поселке Хасанья в черте Нальчика. Несмотря на закрытие дела, он по-прежнему сталкивался с преследованиями. В частности, 15 августа 2015 года силовики похитили его из дома и вывезли в региональное УБОП. Однако вплоть до атаки на Нальчик дел против Кудаева не возбуждалось. Правозащитный центр "Мемориал" связывает это с тем, что он подал к администрации США иск в связи с содержанием в Гуантанамо и общественники следили за судьбой бывшего заключенного.

Нападение подполья на Нальчик было совершено 13-14 октября 2005 года. В ходе рейда погибли 35 правоохранителей и военных, 15 гражданских лиц и 95 повстанцев.

Кудаева задержали 23 октября 2005-го. В декабре того же года стало известно, что его пытают. Было опубликовано фото политзека со следами сильных побоев на лице. Сообщалось также, что оперативники сломали ему ногу.

Еще в 2006 году Кудаев подал в ЕСПЧ жалобу, в которой заявил, что Россия нарушила в его отношении статьи 3 (запрещение пыток) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции. Второе обвинение он выдвинул в связи с тем, что по его заявлению о пытках расследования проведено так и не было.

Вину Кудаев последовательно отрицал. Целый ряд свидетелей сообщал, что утром 13 октября 2015 года обвиняемый находился у себя дома, а в момент боя подполья с силовиками был на похоронах. Указывалось также, что из-за ранения и заболеваний его мобильность серьезно ограничена.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Кудаева политзаключенным.

Процесс в Верховном суде Кабардино-Балкарии продолжался с 2008-го. Первоначально в деле было 58 обвиняемых, однако один из них - Мурадин Карданов - умер от туберкулеза в 2010 году, до окончания разбирательства.

Приговор по делу был вынесен 23 декабря 2014 года. Кудаев был объявлен виновным по пунктам "а", "е", "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом в составе организованной группы и сопряженное с бандитизмом), части 4 статьи 166 (угон автомобиля с применением опасного насилия либо угрозой такового), части 3 статьи 205 (теракт с применением огнестрельного оружия в составе организованной группы, повлекший тяжкие последствия), части 2 статьи 209 (участие в банде), части 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе), части 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы), пунктам "а", "б" части 4 статьи 226 (хищение оружия и боеприпасов в составе организованной группой с применением опасного насилия либо угрозой такового), части 3 статьи 30 - пунктам "а", "б" части 4 статьи 226 (покушение на это же преступление), статье 279 (вооруженный мятеж) и статье 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя или военного).

Помимо Кудаева пожизненные сроки получили еще четверо обвиняемых: Мурат Бапинаев, Аслан Кучменов, Анзор Машуков и Эдуард Миронов.

Троим фигурантам дела дали до 8 с половиной лет и освободили после оглашения приговора, так как эти сроки они уже отбыли в СИЗО. Остальные 49 человек получили от 10 до 23 лет строгого режима.

28 января 2016-го Верховный суд России незначительно уменьшил сроки большинству осужденных, однако все приговоры к пожизненному заключению оставил в силе.

Один из фигурантов - Сергей Казиев, получивший 14 с половиной лет строгого режима, - умер в августе 2015 года в нальчикском СИЗО-1 вскоре после выхода из голодовки.

В ночь на 19 июня 2016 года в ИК-7 в Комсомольске-на-Амуре умер другой фигурант - Мурат Каширгов, получивший срок 16 лет 3 месяца. Причиной смерти 38-летнего заключенного фсиновцы назвали сердечную недостаточность. Как утверждалось, Каширгов умер в карцере (возможно, имеется в виду ШИЗО - карцеры существуют в следственных изоляторах, но не в колониях), где содержался с самого прибытия в ИК-7.

В октябре прошлого года стало известно, что в Кировской области умер Амур Хакулов, осужденный к 20-летнему сроку. Покойный страдал хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии и содержался не в колонии, а в ЛИУ-12 в Кирово-Чепецке. Даже фсиновские медики рекомендовали освободить больного. Однако Кировский облсуд в июне 2016-го ходатайство Хакулова отклонил.

В начале июля 2017-го стало известно о жестоких пытках, которым в ЕПКТ (внутренней тюрьме) ИК-31 в Красноярске подвергался Хасанби Хупсергенов, получивший 12 с половиной лет строгого режима. Как и Кудаев, Хупсергенов не признал вину, причем его показания подтверждались и свидетелями.