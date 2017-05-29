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новость Белов (Поткин) доставлен в ИК-5 в Нижнем Новгороде

29.05.2017
Александр Белов (Поткин). Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Александр Белов (Поткин). Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Бывший сопредседатель этнополитического объединения "Русские" Александр Белов (Поткин), осужденный к трем с половиной годам общего режима, доставлен в ИК-5 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката политзека Сергея Бадамшина.

Поткин был задержан 15 октября 2014 года. Ему вменили пункты "а", "б" части 4 статьи 174 УК (отмывание денег в составе организованной группы в особо крупном размере). 17 октября политика отправили под домашний арест, однако уже 23-го числа меру пресечения ему изменили на заключение в СИЗО.

В дальнейшем в дело были добавлены обвинения по пункту "в" части 2 статьи 282 (возбуждение национальной ненависти либо вражды в составе организованной группы), части 1 статьи 282.1 (создание экстремистского сообщества) и части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет).

Как утверждалось, политик организовал сообщество, ставившее задачей свержение режима Нурсултана Назарбаева в Казахстане. В эту структуру, заявлялось в деле, входили граждане как Казахстана, так и России. Чтобы получить средства для деятельности сообщества, Поткин якобы участвовал в отмывании 5 миллиардов долларов, похищенных у вкладчиков БТА-банка его бывшим владельцем Мухтаром Аблязовым.

По 282-й статье была квалифицирована публикация двух текстов. Первый - "Проект "Злой казах" о якобы проходившей в Киргизии по заказу Аблязова подготовке к "цветной революции" в Казахстане. Второй - "Ориентировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря". Между тем доказательств того, что эти тексты написал и распространил обвиняемый, представлено не было.

280-ю статью Поткину вменили последней. В основу обвинения лег посвященный политику эпизод документального фильма "Срок" о деятельности несистемной оппозиции.

Сам Поткин вину полностью отверг. Политик заявлял, что его арестовали, после того как он отказался участвовать в акции против Игоря Коломойского - украинского олигарха и тогдашнего губернатора Днепропетровской области. "Речь шла об организации ликвидации, убийства или лоббировании ареста на территории Франции Игоря Коломойского, - рассказывал Поткин. - Видимо, поняв, что я не буду участвовать в подобных проектах, меня решили принести в жертву Назарбаеву".

24 августа 2016 года судья Мещанского райсуда Альберт Тришкин приговорил Поткина к семи с половиной годам общего режима ( Видео ФОТО, ВИДЕО). В качестве дополнительных наказаний политику были назначены штраф 600 тысяч рублей по обвинению в отмывании денег и запрет в течение трех лет после освобождения руководить общественными организациями и участвовать в их деятельности. Кроме того, Тришкин удовлетворил гражданский иск на сумму 4,9 миллиарда рублей, поданный к Поткину БТА-банком.

Однако 14 апреля 2017-го Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию политзека, исключил из обвинения ему 174-ю статью и снизил назначенный срок более чем вдвое. Соответственно были отменены также 600-тысячный штраф и решение об удовлетворении иска БТА-банка. Таким образом, Поткин был объявлен виновным лишь в экстремизме.

Материалы по статье об отмывании денег апелляционная инстанция вернула прокурору, указав на нарушения. Будут ли эти материалы после устранения нарушений вновь переданы в суд, непонятно.

В декабре 2016 года стало известно, что ЕСПЧ обязал Россию выплатить Поткину 2,5 тысячи евро компенсации за необоснованно долгое содержание в СИЗО до приговора. Россия признала нарушение, однако политзек от предложенного мирового соглашения отказался, после чего Страсбургский суд вынес одностороннюю декларацию в его пользу.

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29.05.2017
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