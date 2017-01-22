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новость Суд над Квачковым приостановлен для проведения новой экспертизы

22.01.2017
Владимир Квачков в суде, 14.12.2016. Кадр 63.Ru
Владимир Квачков в суде, 14.12.2016. Кадр 63.Ru
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Судья Приволжского окружного военного суда в Самаре Александр Леднев назначил дополнительную психолого-лингвистическую экспертизу по третьему делу отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на Андрея Виканова, адвоката политзека.

Рассмотрение дела приостановлено на неопределенный срок - до поступления в суд результатов новой экспертизы.

Решение Леднев принял на слушаниях 20 января. Тогда в заседании были допрошены эксперты, привлеченные адвокатами Квачкова, - политологи Степан Сулакшин и Андрей Савельев. Сулакшин - бывший гендиректор Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. Его уволили в апреле 2013 года после публикации доклада о фальсификациях на выборах 2011-го в Госдуму. Савельев - лидер партии "Великая Россия". В 2003-2007 годах он был депутатом Госдумы; состоял во фракции партии "Родина".

Оба эксперта просмотрели видеообращение, инкриминированное Квачкову, и на вопросы адвокатов ответили, что призывов к терроризму в нем нет.

После этого Леднев заявил, что психолого-лингвистическое исследование записи, проведенное по запросу следствия Мордовской лабораторией судебных экспертиз, является неполным, и назначил новое исследование. Оно поручено Российскому федеральному центру судебной экспертизы при Минюсте.

О третьем деле Квачкова стало известно в марте 2016 года. Политзеку инкриминирована часть 1 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму), предусматривающая до пяти лет колонии. Следствие вело УФСБ по Мордовии.

Первоначально сообщалось, что поводом к возбуждению дела стала публикация на YouTube аудиообращения Квачкова, записанного 17 марта 2015 года в ИК-5 строгого режима для бывших силовиков в поселке Леплей Зубово-Полянского района Мордовии. Это обращение посвящено 10-летию ареста полковника по первому делу - о покушении на олигарха Анатолия Чубайса. В декабре 2010-го Квачков и другие фигуранты этого дела были окончательно оправданы.

Однако в дальнейшем стало известно, что политзеку вменен другой эпизод. Это публикация на YouTube видеообращения, записанное в ИК-5 на мобильник в июне 2015 года. Как передавал "Интерфакс-Поволжье", другой заключенный колонии переслал файл по почте сторонникам Квачкова, а те опубликовали видео в интернете под названием "Квачков в ИК-5, Мордовия". По информации "Граней", речь идет о видео, известном также под названием "Комментарии полковника Квачкова о положении русских националистов в тюрьмах".

Обвинение заявляет, что "в своем видеообращении Квачков публично призывает неопределенный круг лиц к совершению насильственного захвата государственной власти в Российской Федерации, то есть к осуществлению террористической деятельности".

Был ли привлечен к ответственности заключенный ИК-5, переславший, согласно фабуле дела, видео сторонникам Квачкова, не уточнялось.

Сам политзек вину не признает. На следствии он отказался от дачи показаний.

Слушания по делу начались 14 декабря 2016-го. Ведет ли Леднев процесс единолично или во главе судейской коллегии, не уточнялось. Как передавал 63.Ru, вместе с Викановым политзека защищает также адвокат Сергей Губарь.

Сейчас Квачков отбывает восьмилетний срок по своему второму делу, по которому был задержан в декабре 2010 года, на другой день после полного оправдания по первому делу. Квачкова объявили виновным по части 1 статьи 30 - статье 279 УК (подготовка вооруженного мятежа). Как утверждалось, активисты возглавляемого полковником Народного ополчения имени Минина и Пожарского планировали захватить власть в городе Ковров Владимирской области, а оттуда двинуться на Москву. Сам политзек заявил, что готовил партизан на случай войны с иностранным агрессором. В то же время в суде он отстаивал право на восстание.

Квачкову 68 лет, и он болен раком. Между тем в ИК-5 политзека регулярно подвергали взысканиям по надуманным поводам. Его неоднократно помещали в ШИЗО, затем перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания), а в августе 2015 года отправили в ПКТ (помещение камерного типа - внутреннюю тюрьму колонии).

Для участия в суде Квачкова перевели в самарский СИЗО-1. Будет ли политзек возвращен в ИК-5 на время, пока проводится новая экспертиза, "Медиазона" не уточнила.

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22.01.2017

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