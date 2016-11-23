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новость Новое дело Квачкова направлено в суд

23.11.2016
Владимир Квачков в суде. Кадр НТВ
Владимир Квачков в суде. Кадр НТВ
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Зампрокурора Мордовии Алексей Березин утвердил обвинительное заключение по новому делу отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства. Дело направлено в Приволжский окружной военный суд в Самаре.

Следствие вело УФСБ по Мордовии. О третьем деле Квачкова стало известно 22 марта. Дело возбудили по факту публикации на YouTube аудиообращения Квачкова, записанного 17 марта 2015 года в ИК-5 строгого режима для бывших силовиков в поселке Леплей Зубово-Полянского района Мордовии. Обращение было посвящено 10-летию ареста полковника по первому делу - о покушении на олигарха Анатолия Чубайса. В декабре 2010-го Квачков и другие фигуранты этого дела были окончательно оправданы.

Квачков отказался от дачи показаний. "Считаем, что сейчас искусственно создается ситуация по увеличению срока отбытия Квачковым наказания, - заявляла тогда адвокат политзека Оксана Михалкина. - В Мордовии очень суровые условия, если начнутся следственные действия, он может просто не пережить этого".

Квачкову 68 лет, и он болен раком. Между тем в ИК-5 политзек регулярно подвергается взысканиям по надуманным поводам. Его неоднократно помещали в ШИЗО, затем перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания), а в августе 2015 года отправили в ПКТ (помещение камерного типа - внутреннюю тюрьму колонии). Какой срок пребывания в ПКТ назначили полковнику, неизвестно; предельная длительность непрерывного содержания там составляет полгода. Был ли полковник по истечении своего срока в ПКТ водворен туда повторно, не сообщалось.

По своему второму делу Квачков был задержан 23 декабря 2010 года - на другой день после полного оправдания по первому. 8 февраля 2013 года судья Мосгорсуда Павел Мелехин приговорил полковника к 13 годам строгого режима по части 1 статьи 205.1 (вербовка террористов) и части 1 статьи 30 - статье 279 УК (подготовка вооруженного мятежа). 18 июля того же года Верховный суд исключил из дела обвинение по статье 205.1 и снизил Квачкову срок до восьми лет.

Срок второму фигуранту дела - отставному капитану милиции Александру Киселеву, которому вменялась также часть 2 статьи 222 УК (незаконное хранение оружия в составе группы лиц по предварительному сговору), - на апелляции сократили с 11 лет общего режима до пяти с половиной.

Было объявлено доказанным, что активисты возглавляемого полковником Народного ополчения имени Минина и Пожарского планировали захватить власть в городе Ковров Владимирской области, а оттуда двинуться на Москву. Сам Квачков заявил, что готовил партизан на случай войны с иностранным агрессором. В то же время в суде он отстаивал право на восстание.

18 февраля 2015 года Мосгорсуд по представлению Генпрокуратуры запретил Народное ополчение как террористическую организацию. 12 августа того же года Верховный суд, отклонив апелляционную жалобу Михалкиной, оставил это решение в силе.

1 июля 2015-го ФСБ провела обыск в московской квартире Квачкова. Обыск проходил по делу, открытому против сотрудников издательства "Алгоритм" в связи с публикацией книги полковника "Кто правит Россией", которую признали экстремистской. Однако в квартире политзека силовики не нашли ничего, что бы их заинтересовало.

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23.11.2016
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Вера Лаврешина 31.10.2015
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