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новость Начался суд по третьему делу Квачкова

14.12.2016
Владимир Квачков в суде. Кадр НТВ
Владимир Квачков в суде. Кадр НТВ
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Судья Приволжского окружного военного суда в Самаре Александр Леднев начал слушания по третьему делу отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. Об этом сообщает "Интерфакс-Поволжье".

Как следует из карточки дела на сайте суда, предварительных слушаний не приводилась - Леднев сразу приступил к разбирательству по существу. Ведет ли он процесс единолично или во главе судейской коллегии, в источниках не уточняется.

Сам Квачков, содержавшийся в ИК-5 строгого режима для бывших силовиков в поселке Леплей Зубово-Полянского района Мордовии, на время разбирательства переведен в самарский СИЗО-1. Он лично присутствовал на суде, однако никаких заявлений не делал.

Слушания в среду были краткими. Леднев удовлетворил ходатайство, поданное адвокатом политзека, и отложил разбирательство, чтобы юрист мог ознакомиться с материалами дела. Имя адвоката "Интерфакс-Поволжье" не уточняет; ранее сообщалось, что Квачкова защищает Оксана Михалкина.

Следующее заседание назначено на пятницу, 16 декабря. Начало в 10 часов.

О третьем деле Квачкова стало известно 22 марта. Политзеку инкриминирована часть 1 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму), предусматривающая до пяти лет колонии. Следствие вело УФСБ по Мордовии.

Первоначально сообщалось, что поводом к возбуждению дела стала публикация на YouTube аудиообращения Квачкова, записанного 17 марта 2015 года в мордовской ИК-5. Это обращение посвящено 10-летию ареста полковника по первому делу - о покушении на олигарха Анатолия Чубайса. В декабре 2010-го Квачков и другие фигуранты этого дела были окончательно оправданы.

Однако теперь заявляется, что политзеку вменен другой эпизод. Это видеообращение, записанное им в колонии на мобильник в июне 2015 года. Как утверждается, другой заключенный ИК-5 переслал файл по почте сторонникам Квачкова, а те опубликовали видео в интернете под названием "Квачков в ИК-5, Мордовия".

Как утверждает обвинение, "в своем видеообращении Квачков публично призывает неопределенный круг лиц к совершению насильственного захвата государственной власти в Российской Федерации, то есть к осуществлению террористической деятельности".

Между тем "Граням" видео с названием "Квачков в ИК-5, Мордовия" обнаружить в интернете не удалось. Не включена эта публикация и в список экстремистских материалов на сайте Минюста.

Был ли привлечен к ответственности заключенный ИК-5, переславший, согласно фабуле дела, видео сторонникам Квачкова, не уточняется.

На следствии политзек отказался от дачи показаний. Вменяемую вину он не признает.

Квачкову 68 лет, и он болен раком. Между тем в ИК-5 политзека регулярно подвергали взысканиям по надуманным поводам. Его неоднократно помещали в ШИЗО, затем перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания), а в августе 2015 года отправили в ПКТ (помещение камерного типа - внутреннюю тюрьму колонии).

По своему второму делу Квачков был задержан 23 декабря 2010 года - на другой день после полного оправдания по первому. 8 февраля 2013 года судья Мосгорсуда Павел Мелехин приговорил полковника к 13 годам строгого режима по части 1 статьи 205.1 (вербовка террористов) и части 1 статьи 30 - статье 279 УК (подготовка вооруженного мятежа). 18 июля того же года Верховный суд исключил из дела обвинение по статье 205.1 и снизил Квачкову срок до восьми лет.

Срок второму фигуранту дела - отставному капитану милиции Александру Киселеву, которому вменялась также часть 2 статьи 222 УК (незаконное хранение оружия в составе группы лиц по предварительному сговору), - на апелляции сократили с 11 лет общего режима до пяти с половиной.

Было объявлено доказанным, что активисты возглавляемого полковником Народного ополчения имени Минина и Пожарского планировали захватить власть в городе Ковров Владимирской области, а оттуда двинуться на Москву. Сам Квачков заявил, что готовил партизан на случай войны с иностранным агрессором. В то же время в суде он отстаивал право на восстание.

18 февраля 2015 года Мосгорсуд по представлению Генпрокуратуры запретил Народное ополчение как террористическую организацию. 12 августа того же года Верховный суд, отклонив апелляционную жалобу Михалкиной, оставил это решение в силе.

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14.12.2016
в блоге Блоги
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Вера Лаврешина 31.10.2015
в блоге Мы отметили День политзека

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