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Судья Волгоградского облсуда Галина Данилина сократила лидеру регионального отделения движения "За права человека" Игорю Нагавкину, арестованному по делу о краже, срок содержания в СИЗО до 16 ноября, то есть до полутора месяцев с первоначальных двух. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Причина принятого решения неизвестна: Данилина огласила только резолютивную часть, пообещав подготовить мотивировочную в течение трех суток.

Первоначально слушания были назначены на 13 октября, однако заседание отложили: в помощь местному адвокату Юрию Бернгардту защищать Нагавкина прибыл также московский. Ему потребовалось время для ознакомления с материалами.

В слушаниях по апелляционной жалобе на арест Нагавкин принимал участие по видеосвязи из СИЗО-5 в Ленинске. На заседании в среду он сообщил, что уже неделю, с 12 октября, держит голодовку в знак протеста против неоказания медицинской помощи.

Нагавкин был задержан 30 сентября. На другой день Дзержинский райсуд Волгограда арестовал правозащитника. Политзеку вменяют попытку кражи ювелирных украшений. По части 3 статьи 30 - пунктам "а", "б" части 2 статьи 158 УК (покушение на кражу в составе группы лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение) Нагавкину с учетом части 3 статьи 66 кодекса (назначение наказания за неоконченное преступление) грозит до 3 лет 9 месяцев колонии. Сам политзек вину не признает.

После ареста правозащитника его коллеги опасались, что арестованного поместят в СИЗО-1 в областном центре. В 2005 году в этом изоляторе погиб родной брат арестованного. После этого Нагавкин и начал правозащитную деятельность, добившись привлечения ряда сотрудников СИЗО к уголовной ответственности.

Эти опасения сбылись - политзека отправили именно в СИЗО-1. Однако уже 10 октября он был переведен в область, в СИЗО-5. Причины этого, насколько известно, не уточнялись.

Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев расценил преследование коллеги как "месть... за его многолетнюю и эффективную борьбу за права заключенных" ( "Грани-ТВ": Игорь Нагавкин о пытках на зоне).

В 2010 году против Нагавкина было сфабриковано дело о покушении на кражу покрышки милицейской машины (часть 3 статьи 30 - часть 1 статьи 158 УК). С правозащитника взяли подписку о невыезде, а затем, несмотря на то что он не скрывался, пять раз объявляли в розыск; постановления о розыске всякий раз отменялись прокуратурой.

13 апреля 2011-го Нагавкин явился с жалобой к прокурору Ворошиловского района города и прямо в кабинете чиновника был задержан нарядом полиции. В знак протеста правозащитник объявил голодовку.

Нагавкина задержали за день до окончания срока подачи документов на включение в ОНК. Правозащитник состоял в ОНК предыдущего созыва, однако оттуда его вывели. Вероятной причиной этого называли его "непримиримую позицию по отношению к фактам произвола в системе правоохранительных органов".

Уже в день задержания дознаватель ОП "Ворошиловский" Роза Мхитарян угрожала Нагавкину отправкой в СИЗО-1, "а там будет видно, что дальше случится". Между тем обвинение, вмененное правозащитнику, не предполагало помещения в СИЗО.

В итоге Нагавкина отправили под домашний арест.

Позже в том же месяце полиция пыталась сфабриковать против правозащитника дело по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), по которой заключение в СИЗО возможно. Однако СКР шесть раз отказал в возбуждении этого дела. Шестой отказ прокуратура отменять не стала.

11 июля 2011 года мировая судья 78-го участка Ворошиловского района Мария Антонова приговорила Нагавкина по делу о краже к 160 часам обязательных работ. 23 сентября Ворошиловский райсуд, рассмотрев апелляцию правозащитника, изменил приговор на штраф 15 тысяч рублей. Областной суд 29 ноября оставил апелляционное определение в силе.