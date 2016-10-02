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новость В волжской лжи

В Волгограде арестован правозащитник Игорь Нагавкин
02.10.2016
Игорь Нагавкин. Фото с личной ФБ-страницы
Игорь Нагавкин. Фото с личной ФБ-страницы
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Суд в Волгограде в субботу арестовал лидера регионального отделения движения "За права человека" Игоря Нагавкина. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на Евгения Нижегородова, адвоката политзека.

Как передавала "Новая газета", Нагавкина задержали в пятницу. Ему вменили кражу ювелирных украшений. Сам политзек вину не признает.

В какой из двух находящихся в Волгограде СИЗО поместят Нагавкина - 1-й или 4-й, - станет известно в понедельник. Между тем коллеги правозащитника опасаются отправки его в СИЗО-1. В 2005 году в этом изоляторе погиб родной брат Нагавкина. После этого Нагавкин и начал правозащитную деятельность, добившись привлечения ряда сотрудников СИЗО к уголовной ответственности.

"По неподтвержденной информации, есть заказ на то, чтобы после помещения в СИЗО-1 жизнь и здоровье Нагавкина подверглись серьезной опасности", - заметил "Новой газете" лидер движения "За права человека" Лев Пономарев. Преследование коллеги он расценил как "месть... за его многолетнюю и эффективную борьбу за права заключенных" ( Видео "Грани-ТВ": Игорь Нагавкин о пытках на зоне).

В 2010 году против Нагавкина было сфабриковано дело о покушении на кражу покрышки милицейской машины (часть 3 статьи 30 - часть 1 статьи 158 УК). С правозащитника взяли подписку о невыезде, а затем, несмотря на то что он не скрывался, пять раз объявляли в розыск; постановления о розыске всякий раз отменялись прокуратурой.

13 апреля 2011-го Нагавкин явился с жалобой к прокурору Ворошиловского района города и прямо в кабинете чиновника был задержан нарядом полиции. В знак протеста правозащитник объявил голодовку.

Как отмечалось в ЖЖ-сообществе "Несвобода", Нагавкина задержали за день до окончания срока подачи документов на включение в ОНК. Правозащитник состоял в ОНК предыдущего созыва, однако оттуда его вывели. Вероятной причиной этого называли его "непримиримую позицию по отношению к фактам произвола в системе правоохранительных органов".

Уже в день задержания дознаватель ОП "Ворошиловский" Роза Мхитарян угрожала Нагавкину отправкой в СИЗО-1, "а там будет видно, что дальше случится". Между тем обвинение, вмененное правозащитнику, не предполагало помещения в СИЗО.

В итоге Нагавкина отправили под домашний арест.

Позже в том же месяце полиция пыталась сфабриковать против правозащитника дело по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), по которой заключение в СИЗО возможно. Однако СКР, как передавал Союз солидарности с политзаключенными, шесть раз отказал в возбуждении этого дела. Шестой отказ прокуратура отменять не стала.

11 июля 2011 года мировая судья 78-го участка Ворошиловского района Мария Антонова приговорила Нагавкина по делу о краже к 160 часам обязательных работ. 23 сентября Ворошиловский райсуд, рассмотрев апелляцию правозащитника, изменил приговор на штраф 15 тысяч рублей. Областной суд 29 ноября оставил апелляционное определение в силе.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
02.10.2016
в блоге Блоги
388
Игорь Нагавкин 06.07.2011
в блоге Медведеву: остановите произвол
341
Надежда Раднаева 05.07.2011
в блоге Абсурд в процессе Нагавкина
341
Надежда Раднаева 02.06.2011
в блоге Дело Нагавкина: беззаконие продолжается
341
Надежда Раднаева 29.04.2011
в блоге Новое дело против Нагавкина
204
Лев Пономарев 22.04.2011
в блоге Спасти Игоря Нагавкина!
388
Игорь Нагавкин 08.08.2011
в блоге Как меня судили

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