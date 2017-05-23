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Также: Совет Федерации, Право, Акции протеста, Дети, Парламент, Общество, Россия, Политика | Персоны: Валентина Матвиенко

новость Матвиенко: Надо законодательно запретить подросткам ходить на митинги

23.05.2017
Валентина Матвиенко на встрече с "депутатами" Крыма и Севастополя. Кадр видео с council.gov.ru
Валентина Матвиенко на встрече с "депутатами" Крыма и Севастополя. Кадр видео с council.gov.ru
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статья Статья

Спрашивайте, мальчики

26 марта на антикоррупционных акциях было непривычно много школьников. Всю неделю эту новую реальность комментировали социологи и политологи. А неделю спустя некоторые из подростков вышли снова. Ефим и Михаил устроили на Манежной публичные политические дебаты, после того как их друга увели в автозак. Оппонент им попался взрослый и не самый благожелательный.

02.04.2017
59
Александр Скобов 29.03.2017
в блоге Восстание детей

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала возможным введение законодательного запрета на посещение протестных акций несовершеннолетними. Такое заявление она сделала в интервью "Известиям". Матвиенко не исключила, что вопрос будет вынесен на обсуждение верхней палаты.

"Убеждена, что несовершеннолетние граждане - дети, подростки - не должны участвовать в подобного рода акциях, особенно если они несанкционированные, - передает издание слова спикера. - Ведь дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность. Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм".

"Несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения", - пояснила спикер.

В протестных акциях, новая волна которых началась в России в конце марта, принимает участие большое число несовершеннолетних. Это вызывает заметное беспокойство властей. Школьникам угрожают изъятием из семей и проблемами при поступлении в вузы.

На прошлой неделе в Сети появился клип поп-певицы Алисы Вокс "Малыш". Песня критикует подростков, участвующих в протестах. Как выяснили СМИ, композиция была написана по заказу бывшего сотрудника администрации президента Никиты Иванова, одного из людей Владислава Суркова.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
23.05.2017
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