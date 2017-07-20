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В Тюмени силовики из областного УФСБ арестованы по делу об убийствах, совершенных в регионе за последние 10 с лишним лет. Об этом сообщает Znak.com.

Какой бы то ни было определенной информации у издания нет. Официальные структуры от комментариев отказываются.

Известно, что в деле четыре фигуранта. Один из собеседников сайта утверждает, что в ФСБ работали все четверо. Другой заявляет, что сотрудниками спецслужбы были лишь двое - майор и капитан. Третьего фигуранта этот источник называет полицейским, а четвертого - "мастером рукопашного боя в одной из силовых структур". Сообщается, что все обвиняемые ранее воевали в горячих точках.

Число убийств, вмененных фигурантом, также называется совершенно разное: один источник говорит о шести, другие - о 53. При этом конкретные эпизоды также остаются неизвестными. С некоторой достоверностью из публикации можно заключить лишь о причастности обвиняемых к убийству в 2015 году таксиста Александра Чашникова. Не исключается, что ими был убит и таксист Закирджон Холмуродов. Помимо таксистов жертвами преступников называют бизнесменов и так называемых черных обнальщиков.

Мотивы преступлений также называются различные. Версию ксенофобии издание отметает, поясняя, что она основывается лишь на факте исчезновения Холмуродова. Также в числе мотивов упоминаются корыстные; сообщается, что некоторые из убийств были заказными.

По некоторым данным, полиция вышла на подозреваемых после убийства таксиста Чашникова. Он исчез 20 сентября 2015-го, а на другой день недалеко от тюменской объездной дороги был обнаружен его труп. Как утверждается, было установлено, что преступники убили таксиста, чтобы завладеть его машиной, и использовали эту машину для совершения заказного убийства.

По другим сведениям, банду раскрыли иначе. В одном из тюменских дачных поселков повздорили двое соседей. Один из них оказался родственником преступника из ФСБ. Узнав о конфликте, силовик вместе с другими фигурантами ночью расстрелял оконные стекла в доме соседа. Пули, найденные на месте инцидента, якобы и вывели полицию на убийц.

Один из фигурантов дела, также говорится в публикации, на прошлой неделе был найден мертвым в тюменском СИЗО. Как утверждается, он вскрыл вены; еще один источник сообщает, что арестованный также перерезал себе горло.

По информации Znak.com, именно дело силовиков-убийц стало причиной отставки начальника областного УФСБ Вадима Пятилетова и его первого зама. Оба сейчас ожидают приказов об увольнении; сообщается, что в Москве соответствующие решения уже приняты. Кроме того, передает издание, уволить предполагается начальников службы безопасности и отдела кадров главка, а также командира батальона, в котором служили обвиняемые.