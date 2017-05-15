Реклама

Высокопоставленный сотрудник организационно-инспекторского управлении ФСБ полковник Дмитрий Сенин, шурин обвиняемого во взяточничестве полковника МВД Дмитрия Захарченко, объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники в спецслужбах.

В отношении Сенина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 338 УК (дезертирство, до семи лет лишения свободы). "В конце апреля, уходя на обед, он оставил сослуживцам ключ от сейфа, удостоверение и рапорт об увольнении из органов ФСБ. С обеда он не вернулся", - сообщил источник издания. Предположительно, Сенин покинул Россию по подложным документам.

"Нет сомнений, что побег связан с расследованием дела родственника", - заявил источник. При этом он подчеркнул, что мотивы преступления Сенина "в полном объеме еще не установлены".

9 сентября 2016 года Захарченко был задержан и на другой день арестован. Ему предъявлены обвинения по статьям 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 290 (получение взятки) и 294 УК (воспрепятствование следствию). Как сообщалось, при обыске у полковника было изъято свыше 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. Сам Захарченко отмечал, что квартира, где хранились деньги, принадлежит его сестре.

16 сентября стало известно, что СКР запросил Федеральную резервную систему США о том, какой из российских банков заказывал валюту, изъятую в квартире сестры полковника.

26 сентября "Новая газета" со ссылкой на данные, предоставленные банкиром Германом Горбунцовым, который ранее работал с Захарченко, сообщала, что тот причастен ко многомиллиардным хищениям в РЖД. Как утверждалось, первоначально лица, занимавшиеся хищениями в РЖД и отмыванием полученных денег, ежемесячно выплачивали Захарченко 150 тысяч евро. Позже полковник стал полноправным партнером подрядчиков компании. "По моим подсчетам, на подрядах РЖД ежегодно похищались десятки миллиардов рублей, - заметил Горбунцов. - Так что деньги, найденные у полковника, вполне соответствуют этим масштабам".

К хищениям, по словам банкира, были причастны его бывшие партнеры Валерий Маркелов и Борис Ашерович, а также Андрей Крапивин, советник экс-президента РЖД Владимира Якунина.

30 апреля "Росбалт" сообщил, что обнаруженные при обыске у Захарченко доллары сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД. Отследить происхождение денег удалось благодаря их упаковкам. По данным следствия, деньги были переданы Захарченко как плата ему и "ряду его младших коллег из МВД" за покровительство этим фирмам. Как рассказал источник, летом 2016 года Захарченко, узнав о подозрениях ФСБ в отношении этих компаний и лично к нему, стал готовить перевод денег в Швейцарию.