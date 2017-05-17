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новость Уволен начальник подмосковного главка Росгвардии Лаушкин - фигурант дела Захарченко

17.05.2017
Алексей Лаушкин. Источник: ohrana.ru
Алексей Лаушкин. Источник: ohrana.ru
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Начальник управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Алексей Лаушкин, имя которого фигурирует в деле полковника полиции Дмитрия Захарченко, уволен из спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.

О том, что Лаушкин фигурирует в деле Захарченко, выяснилось ранее в среду. Как утверждается, генерал был одним из посредников в передаче полковнику взятки 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса.

Тогда же некий неназванный источник сообщил ТАСС, что Лаушкин полтора-два месяца назад подал рапорт об отставке и с тех пор на работе не появлялся.

Между тем на сайте Росгвардии генерал по-прежнему значится начальником подмосковного главка спецслужбы.

Еще одним посредником в передаче взятки называют полковника ФСБ Дмитрия Сенина, шурина Захарченко. На днях стало известно, что Сенин в конце апреля, уйдя на обед, оставил сослуживцам рапорт об отставке, удостоверение и ключи от сейфа, после чего в ФСБ его не видели. Как предполагается, полковник скрылся за границу по подложным документам. Против него открыто дело по части 1 статьи 338 УК (дезертирство).

Захарченко находится в СИЗО с сентября 2016 года. Ему вменены статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 290 (получение взятки) и 294 УК (воспрепятствование следствию). Как сообщалось, при обыске у полковника было изъято свыше 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными.

В дальнейшем СМИ передавали, что Захарченко причастен ко многомиллиардным хищениям в РЖД. Как утверждалось, первоначально лица, причастные к хищениям и отмыванию полученных денег, ежемесячно выплачивали полковнику 150 тысяч евро, а затем он стал полноправным партнером подрядчиков компании.

Ранее Лаушкин был начальником УМВД по Западному округу Москвы. В декабре 2012 года он был назначен замначальника Главного управления вневедомственной охраны МВД. В прошлом году вневедомственная охрана была передана в структуру Росгвардии, и в октябре директор спецслужбы Виктор Золотов поставил генерала руководить подмосковным главком спецслужбы.

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17.05.2017
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