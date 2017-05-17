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Также: Спецслужбы, Президент, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Путин разрешил ФСБ изымать земельные участки

17.05.2017
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности правом изымать земельные участки и расположенную на них недвижимость для государственных нужд. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу спецслужба получает право принимать "в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации". Таким образом вносятся изменения в положение о ФСБ России от 11 августа 2003 года №960.

В августе 2016 года ФСБ попросила предоставить ей право изымать земли, чтобы "в полной мере обеспечить решение задач, возложенных на ФСБ России действующим законодательством". Отмечалось, что речь может идти об обеспечении безопасности в зонах с особыми условиями использования территорий и на приграничных территориях.

В марте 2017 года аналогичное право изымать земли для госнужд получила Федеральная служба охраны России. До этого служба могла лишь бессрочно пользоваться земельными участками.

Полномочия спецслужб в России постоянно расширяются. Так, 11 февраля Путин внес в Госдуму законопроект, который наделяет сотрудников ФСО правом ограничивать и запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах, по которым проходит маршрут охраняемых лиц. Кроме того, уточняется, что сотрудники ФСО в случае крайней необходимости или необходимой обороны могут использовать автомобили для остановки преступников. На ФСО также возложена обязанность обеспечения бесперебойной работы официального интернет-портала правовой информации.

На сотрудников ФСО накладывается ряд ограничений. В частности, им будет размещать в интернете данные о своей работе. "Сотрудникам органов государственной охраны запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны, о своей служебной деятельности, деятельности органов государственной охраны", - говорится в документе.

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17.05.2017
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