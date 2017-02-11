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Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расширении полномочий Федеральной службы охраны. Документ опубликован в базе законодательных инициатив нижней палаты.
Законопроект наделяет сотрудников ФСО правом ограничивать и запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах, по которым проходит маршрут охраняемых лиц. Кроме того, уточняется, что сотрудники ФСО в случае крайней необходимости или необходимой обороны могут использовать автомобили для остановки преступников. Пункт 3 ст. 26, где указано, что в отсутствие оружия или специальных средств сотрудник госохраны вправе использовать любые подручные средства, дополнен словами: "в том числе транспортные".
Кроме того, на ФСО возложена обязанность обеспечения бесперебойной работы официального интернет-портала правовой информации, сайта pravo.gov.ru.
На сотрудников ФСО накладывается ряд ограничений. В частности, им будет размещать в интернете данные о своей работе. "Сотрудникам органов государственной охраны запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны, о своей служебной деятельности, деятельности органов государственной охраны", - говорится в документе.
Кроме того, предлагается запретить служить в Федеральной службе охраны предпринимателям и лицам, которые принимают психоактивные вещества или наркотики.
Технические правки также вносятся в ряд законов, так или иначе касающихся работы сотрудников органов госохраны - "О морских портах", "О государственном пенсионном обеспечении", "Кодекс торгового мореплавания", "О государственной дактилоскопической регистрации" и "О статусе военнослужащих", "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".
ФСО осуществляет функции по государственной охране руководства страны и обеспечению их защищенной связью. Спецслужба наделена правом ведения оперативно-розыскной деятельности.
26 мая Путин уволил с должности директора ФСО Евгения Мурова, возглавлявшего спецслужбу с 200 года. Генерал подал в отставку по собственному желанию. Новым директором ФСО был назначен заместитель Мурова Дмитрий Кочнев, который до этого руководил Службой безопасности президента.
ФСО начнет проводить ежедневный мониторинг публикаций всех российских блогеров на предмет их отношения к власти. В результате будет создана информационная база оппозиционно настроенных граждан, которые размещают в своих блогах антиправительственные высказывания. При этом речь идет не только о Москве, где у ФСО много служебных интересов, а обо всей стране