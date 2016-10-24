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Бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн назначен советником директора Росгвардии Виктора Золотова. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники. По их информации, в должности советника Хинштейн будет работать над созданием положительного имиджа новой силовой структуры.

На прошлой неделе Хинштейн был представлен новому коллективу. В его полномочия будут входить вопросы нормативно-правового регулирования, идеологической, пропагандистской и информационной работы. Сам Хинштейн отказался комментировать свое назначение, подтвердив лишь факт новой работы.

Хинштейн, всю свою карьеру специализировался на контактах с силовыми структурами. В Госдуме шестого созыва он входил в комитет по безопасности и до сих пор, как утверждает источник издания, имеет прямой выход на главу СКР Александра Бастрыкина и главу МВД Владимира Колокольцева. На персональном сайте Хинштейна указано, что он награжден ведомственными наградами МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, ФМС, Минюста, Генпрокуратуры и ФСКН.

Последним местом работы Хинштейна была должность советника секретаря генсовета партии "Единая Россия". Его функционал был связан с выборами в Госдуму седьмого созыва в регионах с межэлитными конфликтами. Перед этим, после переговоров с ЕР, Хинштейн согласился снять свою кандидатуру в Нижегородской области и уступить округ кандидату, поддержанному региональными властями.

Закон о создании в России Национальной гвардии (Росгвардии) Владимир Путин подписал 3 июля. Документ, 5 апреля внесенный президентом в Госдуму, был принят ею 22 июня, а 29 июня - одобрен Советом Федерации.

Росгвардия создана на основе Внутренних войск МВД, которые выведены из структуры полицейского ведомства в подчинение отдельного органа исполнительной власти - Федеральной службы войск национальной гвардии. Кроме того, в состав Росгвардии включены полицейские спецподразделения, в том числе ОМОН и СОБР, а также ФГУП "Охрана". Общая численность солдат новой силовой структуры составит 350-400 тысяч человек.

Декларируемые задачи Росгвардии - "обеспечение режима территориальной целостности", в том числе участие в охране государственной границы, борьба с терроризмом, работа в чрезвычайных ситуациях, охрана спецобъектов. Также к компетенции спецслужбы отнесены контроль оборота оружия и работы частных охранных предприятий.

Директором Федеральной службы Росгвардии и главнокомандующим ее войсками назначен Виктор Золотов, в 2000-2013 годах являвшийся начальником личной охраны Путина.