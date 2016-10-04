Реклама

Президент Владимир Путин расширил полномочия Росгвардии. Согласно указу "О Федеральной службе войск национальной гвардии", размещенному на официальном портале правовой информации, ведомство получило около ста полномочий, в том числе участие войск в обеспечении режима военного времени, планирование совместных действий с Вооруженными силами, воинскими формирования и органами в целях обороны страны.

Также Росгвардии поручается проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в России. Кроме того, она будет участвовать "в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по информационному противоборству",- отмечается в документе. Также Росгвардия сможет самостоятельно вести производство по делам об административных правонарушениях.

В документе отмечается, что Росгвардия сможет создать в регионах страны собственные территориальные полицейские подразделения. "Росгвардия для выполнения задач, возложенных на войска национальной гвардии, и обеспечения их деятельности создает: структурные подразделения центрального аппарата; территориальные органы; воинские части; подразделения (органы), в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции", - говорится в документе.

Указом президента новое ведомство получило право в разработке мер по обеспечению авиационной безопасности в области гражданской авиации. Документом установлено право Росгвардии формировать свои запросы, взаимодействовать с оборонными и научными предприятиями для создания новой техники и вооружения в интересах ведомства.

Этим же указом президент разрешил руководителю службы иметь семь заместителей. Кроме того, в документе официально фигурирует сокращенное наименование службы - Росгвардия.

Закон о создании в России Национальной гвардии (Росгвардии) Путин подписал 3 июля. Документ, 5 апреля внесенный президентом в Госдуму, был принят ею 22 июня, а 29 июня - одобрен Советом Федерации.

Росгвардия создана на основе Внутренних войск МВД, которые выведены из структуры полицейского ведомства в подчинение отдельного органа исполнительной власти - Федеральной службы войск национальной гвардии. Кроме того, в состав Росгвардии включены полицейские спецподразделения, в том числе ОМОН и СОБР, а также ФГУП "Охрана". Общая численность солдат новой силовой структуры составит 350-400 тысяч человек.

Декларируемые задачи Росгвардии - "обеспечение режима территориальной целостности", в том числе участие в охране государственной границы, борьба с терроризмом, работа в чрезвычайных ситуациях, охрана спецобъектов. Также к компетенции спецслужбы отнесены контроль оборота оружия и работы частных охранных предприятий.

При доработке закона о Росгвардии в Госдуме солдатам спецслужбы было вменено в обязанность и участие в подавлении волнений в местах лишения свободы. Подавление волнений входило в круг обязанностей ВВ, однако в числе задач новой спецслужбы в путинском варианте законопроекта упомянуто не было.

Директором Федеральной службы Росгвардии и главнокомандующим ее войсками назначен Виктор Золотов, в 2000-2013 годах являвшийся начальником личной охраны Путина.