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Бывший исполняющий обязанности главы Калининградской области Евгений Зиничев стал заместителем директора Федеральной службы безопасности. Такая информация опубликована на сайте ФСБ.

В информации о руководстве спецслужбы говорится, что генерал-лейтенант Зиничев был назначен на пост в октябре 2016 года. Он стал шестым заместителем директора ФСБ Александра Бортникова. До этого у главы спецслужбы было пять заместителей.

26 июня президент Владимир Путин принял досрочную отставку главы Калининградской области Николая Цуканова и назначил его временно исполняющим обязанности губернатора до вступления в должность лица, избранного главой региона. Президент одобрил его намерение Цуканова участвовать в выборах. "Я думаю, что у Вас есть все основания на выборы пойти и попросить у жителей области мандат на продолжение той работы, которую Вы сейчас ведете. Хочу пожелать Вам успехов", - отметил Путин.

Однако 28 июля Путин назначил Цуканова полпредом в Северо-Западном федеральном округе и возложил на Зиничева и.о. губернатора. С июня 2015 года тот возглавлял областное управление ФСБ. С 2006 по 2015 год Зиничев был личным адъютантом Путина - сотрудником Федеральной службы охраны.

6 октября Владимир Путин подписал указ об освобождении Зиничева от исполнения обязанностей губернатора в связи с переходом на другую работу по его просьбе. Таким образом, генерал пробыл в этой должности рекордно короткое время - 70 дней. Новым и.о. главы региона был назначен премьер правительства области Антон Алиханов.

"Исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Зиничев Евгений Николаевич по семейным обстоятельствам просит вернуть его в Москву. В таких случаях настаивать на другом нельзя", - сказал Путин на встрече с Алихановым.

Выборы губернатора области в 2016 году так и не были назначены. Теперь они могут пройти в следующий единый день голосования, 10 сентября 2017 года.