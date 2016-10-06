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Президент Владимир Путин перевел исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Евгения Зиничева на другую работу по его просьбе, сообщает пресс-служба Кремля. Новым и.о. главы региона назначен премьер правительства области Антон Алиханов.

"Исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Зиничев Евгений Николаевич по семейным обстоятельствам просит вернуть его в Москву. В таких случаях настаивать на другом нельзя", - сказал Путин на встрече с Алихановым.

"Вы исполняете сейчас обязанности руководителя правительства Калининградской области. Человек вы молодой, но уже достаточно опытный и с хорошим багажом знаний, с опытом работы, - обратился президент к новоназначенному и.о. губернатора. - Вы были одним из авторов подготавливаемого сейчас, по сути, плана стратегического развития региона на среднесрочную перспективу. Надо будет довести эту работу до конца вместе с правительством... Но этого недостаточно, нужно будет предпринимать энергичные шаги для того, чтобы этот план по стратегическому развитию Калининграда развивался и реализовывалс"я.

При этом Путин подчеркнул, что Калининградская область - "регион стратегически важный для нашей страны".

26 июня Путин принял досрочную отставку главы Калининградской области Николая Цуканова и назначил его временно исполняющим обязанности губернатора до вступления в должность лица, избранного главой региона. Президент одобрил его намерение Цуканова участвовать в выборах. "Я думаю, что у Вас есть все основания на выборы пойти и попросить у жителей области мандат на продолжение той работы, которую Вы сейчас ведете. Хочу пожелать Вам успехов", - отметил Путин.

Однако 28 июля Путин назначил Цуканова полпредом в Северо-Западном федеральном округе и возложил на Зиничева и.о. губернатора. До этого Зиничев был начальником областного управления ФСБ.

Выборы губернатора области в 2016 году так и не были назначены. Теперь они могут пройти в следующий единый день голосования, 10 сентября 2017 года.