О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror710.graniru.info/Politics/Russia/Regions/m.255252.html
Также: Регионы, Президент, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Путин отправил в отставку назначенного в июле врио главы Калининградской области

06.10.2016
Евгений Зиничев. Фото: gov39.ru
Евгений Зиничев. Фото: gov39.ru
Реклама

Президент Владимир Путин перевел исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Евгения Зиничева на другую работу по его просьбе, сообщает пресс-служба Кремля. Новым и.о. главы региона назначен премьер правительства области Антон Алиханов.

"Исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Зиничев Евгений Николаевич по семейным обстоятельствам просит вернуть его в Москву. В таких случаях настаивать на другом нельзя", - сказал Путин на встрече с Алихановым.

"Вы исполняете сейчас обязанности руководителя правительства Калининградской области. Человек вы молодой, но уже достаточно опытный и с хорошим багажом знаний, с опытом работы, - обратился президент к новоназначенному и.о. губернатора. - Вы были одним из авторов подготавливаемого сейчас, по сути, плана стратегического развития региона на среднесрочную перспективу. Надо будет довести эту работу до конца вместе с правительством... Но этого недостаточно, нужно будет предпринимать энергичные шаги для того, чтобы этот план по стратегическому развитию Калининграда развивался и реализовывалс"я.

При этом Путин подчеркнул, что Калининградская область - "регион стратегически важный для нашей страны".

26 июня Путин принял досрочную отставку главы Калининградской области Николая Цуканова и назначил его временно исполняющим обязанности губернатора до вступления в должность лица, избранного главой региона. Президент одобрил его намерение Цуканова участвовать в выборах. "Я думаю, что у Вас есть все основания на выборы пойти и попросить у жителей области мандат на продолжение той работы, которую Вы сейчас ведете. Хочу пожелать Вам успехов", - отметил Путин.

Однако 28 июля Путин назначил Цуканова полпредом в Северо-Западном федеральном округе и возложил на Зиничева и.о. губернатора. До этого Зиничев был начальником областного управления ФСБ.

Выборы губернатора области в 2016 году так и не были назначены. Теперь они могут пройти в следующий единый день голосования, 10 сентября 2017 года.

Оставить комментарий Обсудить
06.10.2016

новость Новости по теме
27.06.2015 Путин принял досрочную отставку губернатора Калининградской области →
19.06.2015 НАТО: Идет ускоренная милитаризация Калининградской области →
25.05.2015 "Единая Россия" не получила ни одного мандата по итогам выборов в райсовет Балтийска →
30.08.2010 Губернатором Калининградской области утвержден Николай Цуканов →
Фото и Видео
26446
Play own
Ария Милонова
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
26363
Play own
Пикеты в Питере: настроения меняются?
26176
Play own
Свобода собраний в Петербурге закончилась
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
в блоге В бой за меридиан
383
новость Песков: Детских боев никто не видел
Дмитрий Песков. Кадр интервью телеканалу "Россия-24"
статья Пугающий Pu
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Американский держиморда
РЕКЛАМА
Loading...
новость Протесты в Махачкале
Во время разгона митинга в Махачкале, 05.10.2016. Кадр видео "Кавказского узла"
новость Дело Панова: ЕСПЧ отказал
Евгений Панов дает показания. Кадр съемки ФСБ
новость Россия останется в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии. Фото: mil.ru
новость "Спикер" ЛНР в руках ФСБ
Алексей Карякин. Источник: investigator.org.ua
новость Дело Шариной уходит в суд
Наталья Шарина. Фото: РГБ
новость Запоздалый ответ Америке
Дмитрий Медведев на заседании Совета стран Баренцева региона. Фото: bellona.ru
новость Экоактивисты отказались от сделки
Андрей Рудомаха. Фото: ewnc.org
новость Германия обсуждает новые санкции
Ангела Меркель. Фото: www.sueddeutsche.de
новость Бюст Сталина в Сургуте снесли
Установка бюста Сталина в Сургуте. Кадр видеозаписи
новость Запрет абортов не прошел
"Черный протест" в Варшаве. Фото с ФБ-страницы Марты Корчак
новость Минтруд хочет узаконить династии
Министерство труда и социальной защиты. Фото: wikimapia.org
новость Повинная члена УИК
На избирательном участке. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость Панфиловцы и мрази конченые
Владимир Мединский. Фото: scandaly.ru
новость Дешевые лекарства подорожают
Белый дом. Фото: Википедия
новость Гаага вместо права вето
Зейд Раад аль-Хусейн. Фото: un.org
в блоге Литературный спецназ
383