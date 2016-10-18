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новость "Ведомости": Назначение Фрадкова в РЖД грозит компании дефолтом

18.10.2016
Михаил Фрадков. Фото: uznayvse.ru
Михаил Фрадков. Фото: uznayvse.ru
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Михаил Фрадков скорее всего не будет назначен председателем совета директоров РЖД. Как пишут "Ведомости", об этом сообщили источники, близкие к менеджменту РЖД и Российского экспортного центра.

Фрадков находится в санкционном списке Евросоюза, поэтому руководство РЖД опасается, что в случае его назначения, держатели еврооблигаций компании потребуют досрочного погашения по бумагам. "У РЖД денег нет, это будет дефолт", - отметил один из собеседников издания.

О предстоящем выдвижении Фрадкова в совет директоров железнодорожной монополии было объявлено месяц назад. Одновременно он был освобожден от должности директора Службы внешней разведки, которую возглавил бывший спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, представители РЖД и аппарата вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего промышленность и возглавляющего совет директоров РЖД, не стали комментировать, придет ли Фрадков в РЖД. Представитель Росимущества также не ответил на запрос издания.

По словам близкого к РЖД источника, перемен в компании ждать не стоит - Олег Белозеров останется президентом, а Дворкович - председателем совета директоров.

Фрадков попал в европейский санкционный список в июле 2014 года. Всего под санкции подпало 87 физических и 20 юридических лиц. Всем им запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в случае обнаружения таковых в европейских банках подлежат замораживанию. Европейскому бизнесу запрещено вести дела с фигурирующими в списке юридическими лицами.

5 октября Владимир Путин посетил в Москве штаб-квартиру Службы внешней разведки и представил ее коллективу нового руководителя Сергея Нарышкина. Президент подписал указ о награждении Фрадкова орденом Святого Георгия IV степени. "Хотел бы поблагодарить Михаила Ефимовича за многолетнюю плодотворную работу", - скащзал Путин. По словам президента, под руководством Фрадкова СВР сделала "ряд серьезных шагов вперед", были созданы новые подразделения, а также "существенно возрос авторитет ведомства у наших партнеров и союзников".

После этого Песков сообщил, что Фрадков в ближайшее время возглавит совет директоров РЖД. "Путин обсудил дальнейшую деятельность с Фрадковым, и в ближайшее время он будет выдвинут в председатели совета директоров РЖД", - сказал пресс-секретарь.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
18.10.2016

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