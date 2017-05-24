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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о переносе президентских выборов будущего года на 18 марта - годовщину аннексии Крыма. Об этом сообщает "Медуза". В поддержку документа проголосовал 381 депутат, против выступили 36, воздержался один.

Соответствующая поправка в закон о выборах президента оформлена следующим образом: "Если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента Российской Федерации, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, либо это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье".

Нынешняя редакция пункта 7 статьи 5 закона о выборах президента устанавливает, что первый тур голосования назначается на второе воскресенье месяца, в который прошли предыдущие выборы. В 2018 году это 11 марта. Между тем четверг на той же неделе - 8 марта, международный женский день. Таким образом, принятие поправки дает законное основание перенести выборы на 18-е число.

Новый закон вносит еще ряд коррективов в избирательное право. В частности, исключается возможность голосовать по открепительным удостоверениям. Вместо этого предусмотрено право граждан, живущих не по прописке, прийти на любой избирательный участок и зарегистрироваться там.

Законопроект был внесен в Госдуму 3 марта сенаторами Алексеем Клишасом и Анатолием Широковым. Позже в состав инициаторов был включен депутат нижней палаты от аннексированного Крыма единорос Михаил Шеремет.

18 марта 2014 года Владимир Путин подписал с нелегитимным премьер-министром Крыма Сергеем Аксеновым, спикером Верховной рады региона коллаборантом Владимиром Константиновым и "народным мэром" Севастополя Алексеем Чалым договор о принятии Крыма и Севастополя, заявивших на незаконном "референдуме" об отделении от Украины, в состав России. Три дня спустя были подписаны соответствующие конституционные законы. С тех пор 18 марта центральные и региональные власти проводят помпезные мероприятия в честь аннексии украинских территорий.