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Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины крымскотатарскому активисту Решату Аметову, похищенному и убитому в марте 2014 года "самообороной" Крыма. О соответствующем указе, подписанном в годовщину депортации крымских татар, глава государства сообщил в своем твиттере.

39-летний симферополец Аметов, отец троих детей, стал первой жертвой террора, развязанного Россией против крымскотатарских активистов. Он был похищен 3 марта 2014 года, когда проводил у здания Совета министров региона одиночный пикет против аннексии полуострова. Боевики "самообороны" усадили активиста в машину и увезли в неизвестном направлении. Есть видео инцидента, на котором хорошо видно и похитителей, и их машину.

15 марта труп Аметова обнаружили в селе Земляничное Белогорского района. На теле были заметны следы пыток, а рот оказался заклеен скотчем. Судмедэксперты обнаружили также две колотые раны в районе лба и надбровной дуги, а причиной смерти активиста назвали удар ножом в глаз.

СКР возбудил дело об убийстве. При этом, поскольку по факту похищения расследование не проводилось, боевики, которые увезли активиста с площади, так же как и владелец машины, проходят по делу лишь свидетелями.

4 ноября 2014 года следствие приостановили с формулировкой "лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено". При этом СКР под надуманными предлогами неоднократно отказывал родственникам погибшего и их адвокату в ознакомлении с материалами дела.

В апреле 2015 года стало известно, что СКР установил убийцу Аметова. Как утверждалось, преступник на тот момент находился в ДНР, поэтому задержать его невозможно. Однако следователи заверили родственников, что преступник будет задержан, как только появится в России или Крыму. С тех пор никаких новостей о расследовании дела не появлялось.

Крымскотатарская общественность давно требовала присвоить Аметову звание Героя Украины.