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Также: Правительство, Президент, Экономика, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Авиакомпаниям разослали фальшивый текст указа об отставке главы Росавиации

28.09.2017
Александр Нерадько. Фото: favt.ru
Александр Нерадько. Фото: favt.ru
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В среду вечером в ряд российских авиакомпаний, турфирм и других структур, имеющих отношение к авиаперевозкам, был разослан по мессенджерам фальшивый указ об отставке руководителя Росавиации Александра Нерадько. Об этом сообщает РБК.

В тексте утверждается, будто Нерадько увольняют "в связи с утратой доверия" и по "мотивам, не совместимым с дальнейшим несением государственной службы".

Фальсификация датирована 27 сентября; подпись Владимира Путина в факсимиле отсутствует, но имеется печать его канцелярии. Номер "указа" - 441-й; под таким номером во вторник вышел указ об отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева. В то же время штрихкоды на листе этого указа и на факсимиле фальшивки не совпадают.

Пресс-секретарь Росавиации информацию об отставке Нерадько опроверг. Наталья Тимакова, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщила, что "никакой бумаги, подтверждающей это (увольнение Нерадько. - Ред.), в пресс-службе нет".​

В среду Нерадько выступил в Госдуме с отчетом о ситуации в компании "ВИМ-авиа". Он заявил, что его ведомство проводило финансовую оценку этого перевозчика и не обнаружило никаких проблем.

Между тем спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании своей палаты 27 сентября заявила, что "ВИМ-авиа" "лихорадило уже почти год", а Росавиация этого не замечала и в ситуацию не вмешивалась.

С 23 сентября началась массовая задержка рейсов "ВИМ-авиа". Компания не может расплатиться с долгами за топливо. Задолженности перед контрагентами и сотрудниками достигла почти 1 миллиарда рублей. В аэропорту Домодедово, где базируется "ВИМ-авиа", перевозчика отказались обслуживать в долг.

В понедельник "ВИМ-авиа" остановила все чартерные рейсы. Около 40 тысяч российских туристов из-за этого не могут вернуться на родину. Еще примерно 60 тысяч гражданам грозит срыв уже оплаченного отдыха. 26 сентября в Росавиации заявили, что регулярные рейсы "ВИМ-авиа" выполнят другие российские авиакомпании. Им компенсируют затраты из бюджета на общую сумму 200 миллионов рублей.

27-го числа Владимир Путин объявил главе Минтранса Максиму Соколову о неполном служебном соответствии из-за ситуации с "ВИМ-авиа". "Максим Юрьевич мне сказал о том, что эта компания полностью соответствовала всем критериям, - заметил глава государства. - Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят?"

Путин также упрекнул вице-премьера Аркадия Дворковича в недостаточном внимании к транспортной отрасли. В этой связи он не исключил, что у чиновника слишком много обязанностей.

В связи с ситуацией в "ВИМ-авиа" СКР открыл дело о мошенничестве. В ведомстве утверждают, что в авиакомпании продавали билеты, зная, что денег на закупку топлива нет.

Между тем вечером 27 сентября стало известно, что владельцы "ВИМ-авиа" Рашид Нурсекаев и его жена Светлана Нурсекаева еще накануне вылетели из Москвы в Стамбул.

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28.09.2017
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