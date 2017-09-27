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Также: Президент, Экономика, Правительство, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин, Аркадий Дворкович

новость Путин объявил министру транспорта Соколову о неполном служебном соответствии

27.09.2017
Самолет "ВИМ-Авиа". Фото: vim-avia.com
Самолет "ВИМ-Авиа". Фото: vim-avia.com
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Президент Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии в связи с ситуацией с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". Об этом сообщает ТАСС.

"Максим Юрьевич мне сказал о том, что эта компания полностью соответствовала всем критериям, - сказал Путин на совещании с членами правительства. - Он мою реакцию знает, не буду повторять, но в одной части повторюсь: если вы выработали такие критерии, то чего они стоят?"

"Хочу министру сказать: я объявляю вам о неполном служебном несоответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем (премьер-министром Медведевым. - Ред.), что делать вот с этим неполным служебным несоответствием, если не справитесь, то тоже подумаем", - заявил президент.

Путин также упрекнул вице-премьера Аркадия Дворковича в том, что он недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли. "Я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом", - сказал президент.

С 23 сентября началась массовая задержка рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Компания не может расплатиться с долгами за топливо. Задолженность контрагентам и по зарплате сотрудникам достигла почти миллиарда рублей. В аэропорту Домодедово, где базируется "ВИМ-Авиа", отказалось обслуживать авиакомапнию в долг.

В понедельник "ВИМ-Авиа" остановила все чартерные рейсы. Около 40 тысяч туристов, находящихся за рубежом, не могут из-за этого вернуться домой. Еще около 60 тысяч россиян рискуют потерять уже оплаченный отдых. Во вторник в Росавиации заявили, что регулярные рейсы "ВИМ-Авиа" выполнят другие российские авиакомпании. Им компенсируют затраты из бюджета на общую сумму 200 миллионов рублей.

СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении менеджеров "ВИМ-Авиа". Как считают в СКР, в авиакомпании продавали билеты, зная, что денег на закупку топлива нет.

Осеню 2015 года к серьезным проблемам в области авиаперевозок в России привело банкротство авиакомпании "Трансаэро".

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27.09.2017
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