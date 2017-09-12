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Посольство России в Берлине потребовало извинений за публикацию немецкого журнала Focus, в которой Владимир Путин назван собакой. Соответствующее сообщение опубликовано в твиттере дипмиссии.

"Журналу Focus это кажется провокационным, - говорится в сообщении. - Так ли это? Нет. Безвкусно и глупо? Конечно. Что это значит, @RegSprecher?" (@RegSprecher - официальный твиттер пресс-секретаря германского правительства Штеффена Зайберта.)

К сообщению приложена фотография страницы Focus с заголовком "Она (канцлер Германии Ангела Меркель. - Ред.) боится путинской собаки, но не боится собаку Путина".

Статья "50 доводов против Меркель" опубликована в 37-м номере журнала за нынешний год, вышедшем 9 сентября. Довод о "собаке Путине" в этом перечне 34-й.

В 2007 году Меркель встречалась с Путиным в Сочи, и во время протокольной съемки в зал забежала собака Путина - лабрадор Кони. Между тем канцлер Германии боится собак. Позже Путин заявлял, что не знал об этом и извинился перед Меркель.

В начале 2010-х, еще до массовых выступлений против режима, лозунг "Смерть собаке Путина!" скандировали на протестных мероприятиях.