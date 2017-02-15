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новость Правительство не поддержало запрет на обучение детей чиновников за границей

15.02.2017
Частная школа в Англии. Фото: igo2london.com
Частная школа в Англии. Фото: igo2london.com
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Правительственная комиссия не поддержала законопроект о запрете на обучение за границей детей государственных и муниципальных служащих, а также топ-менеджеров госкорпораций. Об этом сообщает РБК.

"Нормы законопроекта направлены на ограничение конституционных прав несовершеннолетних детей - граждан Российской Федерации на образование", - говорится в подготовленном комиссией проекте заключения. Отмечается, что российское законодательство уже предусмотрело перечень запретов и ограничений для лиц, замещающих указанные должности". Запрет детям чиновников учиться за рубежом правительству представляется "несоразмерным".

В ноябре законопроект в Госдуму внес депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Он предлагал ввести запрет на обучение за границей детей лиц, "замещающих государственные должности РФ, замещающих государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе". В документе подчеркивается, что эти чиновники не имеют права "допускать получение своими несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными и подопечными, образования в иностранных образовательных организациях на территории иностранных государств, за исключением периодов продолжительного (более одного года) исполнения должностных (служебных) обязанностей на территории иностранного государства". В документе также отмечается, что запрет будет распространен на детей топ-менеджеров госкомпаний.

Проект направлен "на прекращение распространенной практики направления родителями - чиновниками, топ-менеджерами госкомпаний и госкорпораций своих детей для обучения за границу", отмечал Рашкин. "Это препятствует формированию в стране подлинно национальной управленческой элиты, вымывает кадры, способствует закреплению в России социального неравенства, отрыва правящего класса от народа", - подчеркивалось в пояснительной записке..

11 октября стало известно, что администрация президента рекомендует российским чиновникам вернуть в страну детей, обучающихся за границей. При этом предлагалось не дожидаться окончания учебы, а перевести детей в российские вузы. На родину также должны вернуться родители чиновников и депутатов, живущие за границей. Рекомендация касается госслужащих и депутатов всех уровней, а также работников государственных корпораций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о рекомендации чиновникам вернуть в Россию родственников.

В апреле 2013 года Госдума отклонила предложение о запрете детям высокопоставленных чиновников учиться за границей. С такой инициативой выступал первый зампред комитета Госдумы по образованию, коммунист Олег Смолин.

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15.02.2017

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