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Минобороны получило право при введении военного положения "мобилизовывать" любые, в том числе частные, предприятия на удовлетворение нужд армии. Об этом сообщают "Известия". Соответствующий порядок закреплен Планом обороны Российской Федерации на 2016-2020 годы.

Как утверждается, речь не идет об экспроприации или национализации частных фирм. После отмены военного положения, уверяет издание, собственникам должна выплачиваться компенсация по уже выведенной формуле.

Под действие правил подпадают предприятия пищевой и швейной промышленности, транспортно-логистические компании и автосервисы. На "мобилизованные" фирмы может быть также возложена обязанность увеличить выпуск продукции или объем оказываемых услуг. Планирование работы предприятий возлагается на штабы обороны, в которых наряду с силовиками входят главы регионов.

На практике "мобилизация" предприятий была опробована на Ставрополье, в Ингушетии и аннексированном Крыму в ходе недавних учений "Кавказ-2016". Тогда силовики "мобилизовали" несколько транспортных фирм для перевозок солдат грузовиками и автобусами. Кроме того, ряд пекарен, а также мясных и молочных комбинатов увеличили выпуск продукции соответственно запросам военных.

Полная "мобилизация" предприятий может быть произведена лишь в ходе глобальной войны, заверил "Известия" собеседник в Минобороны. В случае же локальных конфликтов, а также стихийных бедствий военное ведомство ограничится услугами лишь части наиболее важных компаний.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в комментарии изданию одобрил нововведение. "Как показывает современный опыт, - заявил он, - без таких мероприятий невозможно не только вести боевые действия, но даже обеспечить ликвидацию последствий стихийных бедствий".

Между тем в бизнес-сообществе новый порядок восприняли настороженно. Гендиректор фирмы "Экспохлеб", функционер "Деловой России" Юрий Кацнельсон заметил: "Если мобилизовывать частные предприятия, то нужно перевести их на государственные рельсы, поскольку это совершенно иная экономика, снабжение, затраты... Сам бизнес просто не готов содержать мобилизационные мощности, на это нужны большие средства".