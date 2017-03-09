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Также: Интернет, СМИ, Акции протеста, Спецслужбы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Илья Варламов

новость Одно из фото акции феминисток в Кремле оказалось сфальсифицировано

09.03.2017
Сфальсифицированное фото акции на Угловой Арсенальной башне Кремля
Сфальсифицированное фото акции на Угловой Арсенальной башне Кремля
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Одно из фото акции в Кремле, о которой 8 марта объявили феминистки, сфальсифировано. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой сразу на ряд источников.

Петербургский фотограф Давид Френкель опубликовал в своем твиттере результат ELA (анализа уровней ошибок) снимка на Угловой Арсенальной башне Кремля и заметил: "Обратите внимание на ореол вокруг левой девушки. На фото в этом месте и тень, и свет от файера. Возможно, монтаж".

Как отмечает "Медиазона", единственный источник информации об акции - пресс-релиз, разосланный журналистам 8 марта. При этом блогер Александр Литреев приведя в своем твиттере сведения о снимке с Угловой Арсенальной башни, которые демонстрирует Photoshop при открытии файла, указал: "Фото с акции феминисток 8 марта имеют отметку EXIF о последней модификации 7 марта в Photoshop'е".

В свою очередь, блогер Илья Варламов заметил в своем ЖЖ: "Как думаете, неужели никто бы не снял на телефон или видео, как они забрались на башню? Не верю. Сняли бы. Да и посмотрите на людей - никто не обращает внимание на девушек, забравшихся на башню. Кроме того, я очень сомневаюсь, что сами организаторы не сняли бы это шоу на видео, ведь башня - это самый яркий момент во всем представлении. Но нам дали только две фотографии".

Ранее в четверг ФСО, отвечающая за охрану Угловой Арсенальной башни, опровергла проникновение феминисток на объект. Когда журналисты напомнили замначальника пресс-службы ведомства Денису Симонову о фотографии на этой башне, силовик порекомендовал поинтересоваться происхождением снимка у СМИ, его опубликовавших.

Активистка Татьяна Волкова, разославшая пресс-релиз, заявила "Медиазоне", что акция "действительно вчера состоялась". При этом она заметила, что сама в мероприятии не участвовала, а лишь помогала с рассылкой.

Корреспондент RTVi Алексей Абанин, присутствовавший на акции, подтвердил, что ее участницы на Угловую Арсенальную башню не поднимались.

Военный комендант Кремля Сергей Хлебников также заявил "Эху Москвы", что фото с башни является монтажом, поскольку попасть в нее невозможно. Хлебников пояснил, что в постройке дислоцируется подразделение президентского полка и вход туда ограничен, как и во всякую войсковую часть.

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09.03.2017

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