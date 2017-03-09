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ФСО заявляет, что феминистки, которые 8 марта провели акцию в Кремле, не поднимались на Угловую Арсенальную башню, входящую в список охраняемых ведомством объектов. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на замначальника пресс-службы ФСО Дениса Симонова.

"Не было туда никаких проникновений", - заявил силовик в ответ на вопрос радиостанции.

Корреспондент заметил Симонову, что на фотографиях с акции изображены протестующие с дымовыми шашками, вывесившие на этой башне баннер "Национальная идея - феминизм". В ответ силовик порекомендовал уточнить происхождение снимков у СМИ, которые их опубликовали.

От дальнейших комментариев Симонов отказался.

Акция феминисток в Кремле была приурочена к Международному женскому дню. Одна группа участниц забралась на кремлевскую стену со стороны Александровского сада. Там протестующие зажгли дымовые шашки и развернули баннер "200 лет мужчины у власти. Долой!".

Внутри Кремля другая группа развернула плакаты с лозунгами "Женщину - в президенты", "Нас большинство", "Женщину - в патриархи", "Вся власть - женщинам". Наконец, еще несколько протестующих поднялись на Угловую Арсенальную башню. Как пояснялось в пресс-релизе акции, участницы сумели пройти досмотр, поскольку надписи были выполнены на юбках и платках.

"В России декларируется равенство между мужчинами и женщинами, - говорилось в манифесте. - Однако на самом деле это равенство - миф. Разница в заработной плате между мужчинами и женщинами за равный труд, по данным Росстата, составляет 40 процентов. Обязанности по уходу за детьми никогда не делятся поровну, что превращает женщину в сотрудника, которого работодателю невыгодно нанимать. Более низкий пенсионный возраст также является причиной дискриминации в труде. На всех статусных постах предпочитают видеть мужчин".

Силовики задержали активисток Елену Тищенко, Александру Орлову, Марину Тимофееву, Леду Гарину, а также фотографа Ардена Аркмана и журналистов "Новой газеты" Елену Костюченко и Анну Артемьеву. Их доставили в ОП "Китай-город", откуда вскоре отпустили без оформления протоколов после "профилактической беседы". Некоторых задержанных в отделе незаконно подвергли дактилоскопии.