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новость СКР возбудил уголовное дело по факту пожара во владивостокском СИЗО-1

31.07.2017
СИЗО-1 Приморского края, Владивосток. Фото: vkapkane.net
СИЗО-1 Приморского края, Владивосток. Фото: vkapkane.net
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СКР возбудил уголовное дело по факту пожара в больнице управления ФСИН Приморского края, расположенной на территории СИЗО-1 во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте краевого управления следственного ведомства.

Дело открыто против работников больницы по части 3 статьи 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок до семи лет. Как сообщается, следователи устанавливают лиц, ответственных за пожарную безопасность учреждения. Есть ли уже в деле подозреваемые, в ведомстве не уточнили.

Пожар, говорится в заявлении СКР, начался в субботу вечером из-за возгорания бытовых предметов в комнате для хранения личных вещей спецконтингента тюремной больницы. Затем задымление распространилось до четвертого этажа больницы. Четверо заключенных, находившихся в палате терапевтического отделения, задохнулись угарным газом и погибли, поскольку не могли самостоятельно передвигаться.

Как сообщает Интерфакс, в прокуратуре Приморья заявили, что пожар в СИЗО произошел по предварительным данным из-за возгорания электропроводки на первом этаже складского помещения. В ведомстве утверждают, что прокуратура выявила в тюремной больнице нарушения правил пожарной безопасности еще в июне.

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31.07.2017
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