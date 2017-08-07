Глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил понедельник днем траура, сообщает РИА "Новости". В ночь на понедельник в деревне Угузеево Бирского района республики при пожаре погибли девять человек, в том числе пятеро детей.

От возгорания пострадали еще трое взрослых, двоих госпитализировали с ожогами и травмами. Среди выживших была пожилая хозяйка дома.

Как сообщается, пожар произошел около двух часов ночи, потушить его удалось к шести утра.

СКР возбудил в связи с пожаром уголовное дело по части 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, до трех лет колонии). По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности электропроводки.

На месте пожара работают следователи.