Реклама

В Петербурге в субботу полиция прервала проверкой концерт "Ингрия-фест", сообщает "Фонтанка".

Рок-концерт проводился в местном клубе "Роут". Примерно через час после начала мероприятия в клуб приехали правоохранители и положили лицом вниз всех посетителей. У собравшихся проверили документы, некоторых протестировали на наркотики. По словам очевидцев, в клубе была слышна стрельба.

В петербургском главке МВД заявили, что полиция приехала в клуб якобы по заявке местных жителей, пожаловавшихся на молодежь, которая, время от времени выходя из заведения, "нарушала общественный порядок" и "мешала автомобилям на проезжей части".

По сведениям источников "Фонтанки", проверка клуба носила профилактический характер и была связана с тем, что ряд участников концерта могли продвигать в своих песнях "экстремистскую идеологию". Одним из организаторов фестиваля был радикальный националист Николай Меньщаков (Волот).

24 июля по требованию Генпрокуратуры был заблокирован доступ к сайту движения "Свободная Ингрия". Свое требование надзорное ведомство вынесло 11 июля. Как пояснили в "Свободной Ингрии", чиновники заявили, будто "сайт содержал призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

"Свободная Ингрия" выступает за автономию Петербурга и Ленинградской области. Речь идет о самостоятельном налаживании международных отношений и распоряжении собранными в регионе налогами, а также о культурной автономии. Представители движения подчеркивают, что не являются сепаратистами.